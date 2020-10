Le Iene, lo scherzo a Elodie: la sorella tradisce la compagna e rimane incinta

(Nel video in alto, lo scherzo delle Iene a Elodie)

È un triangolo amoroso degno di una soap opera con tanto di colpo di scena finale lo scherzo architettato dalle Iene a Elodie che viene a sapere del tradimento della sorella Fey ai danni della compagna Marta e dell’inattesa gravidanza. La cantante, ospite in casa della sorella, si ritrova faccia a faccia con un bel palestrato che esce dalla doccia. I sospetti nascono, ma diventano certezza quando qualche giorno dopo vede Fey appartata in macchina con lui. “Alcune robe non si fanno. Le fai del male…”, dice Elodie nei panni della saggia sorella maggiore riferendosi a Marta, all’oscuro di tutto finché non si insospettisce e chiede aiuto proprio a lei per capire che cosa stia succedendo alla sorella. “La vedo distante ultimamente, tu ne sai qualcosa?”, le chiede, ma lei finge di non sapere… “Non mi preoccupa che ti invaghisci di un uomo”, dice Elodie alla sorella, che vuole proteggerla dal mondo del gossip.

Elodie scopre che la sorella è incinta: lo scherzo delle Iene

Tutto precipita quando Elodie viene a sapere della gravidanza della sorella: “La situazione è complicata, purtroppo è successo un imprevisto: sono incinta”, confida Fey alla sorella che rimane sconvolta e per qualche minuto non riesce a pronunciare parola. Nel frattempo il palestrato e ‘futuro papà’ raggiunge le due sorelle e scopre che Fey non si è ancora lasciata con Marta. La tensione sale quando Marta si presenta a casa e pretende di sapere chi sia quell’uomo… Fey dice che Elodie lo sta frequentando, ma messa alle strette da Marta, vuota il sacco.