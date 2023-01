“Elon Musk – Il mondo ai miei piedi”, stasera in tv: le anticipazioni del documentario

Nove racconta propone, oggi 21 gennaio 2023 dalle 21.25, il docufilm "Elon Musk – Il mondo ai miei piedi". Biografia di uno degli uomini più potenti al mondo. Nato in Sudafrica nel 1971, il suo nome ha, nel corso del tempo, toccato colossi come PayPal, Tesla e Twitter.

Elon Musk – Il mondo ai miei piedi: le anticipazioni

Quello di Elon Mask è ormai da qualche anno un nome sinonimo di potenza e ricchezza. Il suo è però un universo particolarmente denso e fatto di innumerevoli sfaccettature. Quello trasmesso oggi, sabato 21 gennaio 2023 dal canale Nove, è un documentario biografico sulla sua vita.

Nato a Pretoria (capitale amministrativa del Sudafrica) nel 1971, da una famiglia benestante, dopo aver conseguito la laurea a Stanford, la sua scalata al successo ebbe inizio quando nel 1995 fondò con il fratello Kimbal Zip2, un provider di contenuti online. Ha poi co-fondato on-line X.com, una società di pagamenti che, fusa con Confinity, ha dato vita a PayPal, il sistema di pagamento via internet più grande del mondo. Risulta inoltre essere fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, ma da The Boring Company alla multinazionale automobilistica Tesla fino a Twitter, di cui è proprietario e presidente, il suo curriculum risulta essere immenso.

Musk è solito far parlare di sé per motivi anche extra-lavorativi, dalle relazioni sentimentali alla volontà di andare su Marte. Ci troviamo certamente di fronte ad una personalità complessa, e in tal senso, lo speciale in onda questa sera in tv tenta di imbastire un discorso capace di andare al di là delle apparenze. Vengono proposti filmati inediti risalenti al periodo da lui trascorso nella Silicon Valley, ma ampio spazio è riservato alle interviste: a parlare è innanzitutto lo stesso Musk, ma viene data voce anche a sua madre e ad altri familiari, colleghi e a persone a lui care. Senza trascurare i detrattori. Il documentario è stato prodotto da 72 Films e distribuito da Fremantle.

Dove vedere “Elon Musk – Il mondo ai miei piedi” (21 gennaio 2023)

Lo speciale dal titolo “Elon Musk – Il mondo ai miei piedi” va in onda sabato 21 gennaio 2023 a partire dalle 21.25 sul canale Nove. Il documentario è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale ed è, inoltre, disponibile sulla piattaforma Discovery+ per gli abbonati al servizio.