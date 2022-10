"Emigratis", anticipazioni e ospiti di Pio e Amedeo nella terza puntata

Mercoledì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, tornano Pio e Amedeo con “Emigratis - La resa dei conti”. Nella terza puntata “Bufalone” e “Messicano, interpretati dal duo comico foggiano, saranno a Miami e Los Angeles.

Tra gli ospiti della serata: Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Jospeh Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix, Carl Cox, Daniele Scardina e gli attori di Beautiful: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester). Lo show, anche in questa puntata, continua ad affrontare il tema dell’ ecosostenibilità sempre attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa.

Emigratis – La resa dei conti: le anticipazioni della nuova stagione

"Emigratis" sviluppa un’idea sperimentata da Pio e Amedeo all’interno dello show di Italia 1 "Le iene". I due comici inscenano le vacanze - ogni volta in luoghi diversi, spesso all'estero - di due cafoni in cerca di divertimenti e soggiorni a scrocco. Situazioni capaci di generare imbarazzo, con una forte impronta volgare e poco educata. Il programma ha avuto tre precedenti stagioni, in onda su Italia 1 dal 2016 al 2018. Dopo un primo rinvio (doveva inizialmente andare in onda nel corso della passata stagione) “Emigratis” approda su Canale 5, mantenendo sostanzialmente immutata la sua formula.

La nuova stagione ha come sottotitolo “La resa dei conti” e ci presenta Pio e Amedeo nei panni di due personaggi inediti (e dall’abbigliamento decisamente eccentrico), Bufalone e Messicano, al passo con i tempi in quanto “ecosostenibili a modo loro”, vogliosi di accumulare denaro per salvaguardare il mondo. Ancora una volta ritroveremo la voce narrante di Francesco Pannofino, che ha la funzione di coscienza dei due protagonisti. Gli itinerari dei Nostri toccheranno i più disparati punti del mondo: si va da Londra a Los Angeles, da Parigi a Miami. Come d’abitudine gli scrocconi incontreranno sul loro percorso personalità illustri del mondo dello spettacolo e dello sport. Uno degli incontri più significativi avverrà con l’ex campione di pugilato Mike Tyson, ma non mancheranno molte altre celebrità, sia italiani che stranieri. Tra i nomi annunciati troviamo Ronaldinho, Elisabetta Canalis, Mahmood, Gianluca Vacchi, Felipe Massa, Fausto Leali, Matteo Berrettini, Antonio Conte, Katherine Kelly Lang (la Brooke di Beautiful). Bufalone e Messicano non avranno timore di chiedere a tali Vip un aiuto (economico) per trascorrere vacanze rigorosamente gratis.