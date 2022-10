Emigratis, ultima puntata: le anticipazioni e gli ospiti di Pio e Amedeo

Mercoledì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda l'ultimo appuntamento con “Emigratis - La resa dei conti”. Nella quarta puntata “Bufalone” e “Messicano", interpretati dal duo comico foggiano da Los Angeles si sposteranno a Las Vegas dove incontreranno la leggenda mondiale della boxe: Mike Tyson. Oltre al campione, saranno ospiti Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriana e il pilota di Formula 1 Felipe Massa.

Emigratis-La resa dei conti: la nuova stagione

"Emigratis" sviluppa un’idea sperimentata da Pio e Amedeo all’interno dello show di Italia 1 "Le iene". I due comici inscenano le vacanze - ogni volta in luoghi diversi, spesso all'estero - di due cafoni in cerca di divertimenti e soggiorni a scrocco. Situazioni capaci di generare imbarazzo, con una forte impronta volgare e poco educata. Il programma ha avuto tre precedenti stagioni, in onda su Italia 1 dal 2016 al 2018. Dopo un primo rinvio (doveva inizialmente andare in onda nel corso della passata stagione) “Emigratis” approda su Canale 5, mantenendo sostanzialmente immutata la sua formula.

La nuova stagione ha come sottotitolo “La resa dei conti” e ci presenta Pio e Amedeo nei panni di due personaggi inediti (e dall’abbigliamento decisamente eccentrico), Bufalone e Messicano, al passo con i tempi in quanto “ecosostenibili a modo loro”, vogliosi di accumulare denaro per salvaguardare il mondo. Voce narrante è quella di Francesco Pannofino che ha la funzione di coscienza dei due protagonisti.