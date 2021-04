Emilio Fede ricoverato all’ospedale San Raffaele

Emilio Fede è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. “Il Covid non c’entra nulla, sono qui per una caduta rovinosa. E’ stata un’esperienza drammatica. Tutto sommato sto bene”, le prime parole del giornalista diffuse in seguito alla notizia che raccontava come gravi le sue condizioni di salute.

Lo scorso dicembre l’ex direttore del Tg4, 89 anni, era stato contagiato dal coronavirus e ricoverato a Napoli, al Covid residence di Ponticelli, ma poi si era ripreso dal contagio.

La carriera di Emilio Fede

Nel corso della sua lunga carriera giornalistica, Emilio Fede ha diretto testate come il Tg1 ed è stato uno dei volti più popolari delle reti Mediaset, prima di Studio Aperto su Italia 1 e poi del Tg4. Finita la sua esperienza televisiva, Fede ha affrontato diversi procedimenti giudiziari, implicato e poi condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel cosiddetto “caso Ruby”. Per via della sua età Fede non è andato in carcere, scontando la pena ai domiciliari: a giugno dello scorso anno venne però arrestato per evasione a Napoli, perché stava festeggiando il compleanno a cena con la moglie Diana De Feo.