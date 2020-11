Detto Fatto, Emily Angelillo: "Macché tutorial, era un copione che mi hanno proposto in Rai"

Presa di mira dagli hater - e non solo - dopo il tutorial dello 'scandalo' su come fare la spesa sui tacchi a spillo, costato caro al programma di Rai2 'Detto Fatto', Emily Angelillo rompe il silenzio e racconta la sua versione. "Macché tutorial - si sfoga in un'intervista rilasciata a Il Giornale - Era solo un copione che mi hanno proposto dei professionisti che lavorano nella tv di Stato".

Emily Angelillo: "Mi ha chiamato la Rai per dirmi che c'era un copione ironico per me"

"I social mi hanno massacrato - spiega ancora la ballerina - insulti, calunnie. Sono andata fuori di testa, solo adesso mi sono ripresa e voglio dire a tutti chi sono davvero. Per fortuna avevo a fianco mio marito, un ingegnere nucleare. Dal 2004 è tutto per me. Lui ha i contorni ben definiti, io le sfumature. Perfetti per condividere la vita". Chiusa la parentesti romantica, Emily Angelillo contiua a raccontare come sono andate le cose: "Noi artisti non lavoriamo da mesi. Mi chiama la Rai, signora Angelillo, ballerina e coreografa, c'è un copione ironico per lei. Perché avrei dovuto dire di no? È il mio lavoro. Offensivo per le donne? Non è vero, era solo ironico, un minuto spensierato in tempi così neri". Tra le offese ricevute, la più dolorosa è stata quella di vergognarsi di essere donna: "Non mi vergogno, anzi sono fiera di esserlo. Non vengo da una famiglia abbiente e per diventare quello che sono ho faticato tanto. Eppure mi hanno detto che l'ho fatto per cinque minuti di notorietà".

Selvaggia Lucarelli: "Se ti propongono una minchiata simile dici di no"

Nonostante le sue spiegazioni, Emily Angelillo continua ad incassare critiche. Due paroline arrivano da Selvaggia Lucarelli, che subito dopo aver letto l'intervista commenta su Instagram: "A me non sembra che le responsabilità, in giro, si siano attribuite a lei ma piuttosto alla Rai, a Salini e alla conduttrice, ma visto che la ragazza si erge a vittima da giorni, due paroline gliele dico". E arriva la stoccata: "Ciccia, hai 38 anni e dunque, si presume, capacità di discernimento. Ti propongono una minchiata simile e dici no, non è che pur di andare in tv si accetta il tutorial sul come si sculetta al Conad".