Lutto per Luca e Nicola Zingaretti: è morta la madre Emma Di Capua

È morta a Roma Emma Di Capua, madre del segretario del Partito democratico e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dell'attore Luca, interprete del commissario Montalbano, e di Angela. La donna era malata da tempo. Emma Di Capua aveva 83 anni e ne avrebbe compiuti 84 il 25 novembre. Conosciuta come Mimmi, la signora Zingaretti proveniva da una famiglia ebraica romana e quando aveva 7 anni riuscì per un caso a sfuggire, con la sorella e i genitori, ai rastrellamenti dei nazisti dell'ottobre 1943, mentre sua nonna Ester fu deportata ad Auschwitz.

Morta Emma Di Capua, madre di Luca e Nicola Zingaretti

Sono stati gli stessi fratelli Zingaretti a raccontare la storia della madre Emma in una lunga lettera pubblicata su Repubblica nel 2017, in occasione dell’anniversario del rastrellamento da parte dei nazifascisti. Fra le persone deportate, invece, ci fu la bisnonna di Nicola, Luca e Angela, Ester della Torre. “Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori. Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo”, spiegarono allora: “Non siamo ebrei, se non nelle radici culturali, perché non lo era nostra nonna materna, e quindi non lo è nostra madre. Ma ai nazifascisti questo poco importava. Entrarono in casa a Monteverde Vecchio cercando la famiglia di Angelo Di Capua, nostro nonno, e se nostra madre di 7 anni fosse stata lì, sicuramente sarebbe stata arrestata e deportata e poi uccisa. Cosi è stato per milioni di uomini, donne e bambini in tutta Europa”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Morta la madre di Luca e Nicola Zingaretti: i messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio di molti esponenti politici arrivati a Nicola Zingaretti per la scomparsa della madre Emma Di Capua, dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al forzista Antonio Tajani. Ad esprimere il proprio cordoglio per la perdita del segretario dem sono stati anche il gruppo dei senatori 5 Stelle e i deputati del Pd. E le condoglianze arrivano su Instagram anche per Luca, attore interprete del Commissario Montalbano, che alla sua primogenita, nata dall’amore per Luisa Ranieri, ha dato lo stesso nome della madre, Emma.