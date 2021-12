Il film "Encounter" su Prime Video è un capolavoro anche se fa di tutto per non farsi guardare

Se dovessimo scommettere un euro su un film meritevole di vincere l'Oscar, probabilmente punteremmo su Encounter, il film presentato al Toronto Film Festival a settembre e - prima della sua uscita su Prime Video il 10 dicembre 2021 - distribuito in alcuni cinema degli USA dal 3 dicembre, appunto per avere le carte in regola per concorrere agli Academy Awards.

Eppure, questo film fa di tutto, davvero di tutto, per non farsi guardare, per respingere gli spettatori. Lo fa con scene fastidiosissime per tanti e più in generale con una storia insopportabilmente drammatica per chiunque, ma alla fine non ci riesce: Encounter è un film così bello che è impossibile non vederlo fino all'ultima scena.

Se siete seriamente allergici agli spoiler forse è il caso di fermarvi qui e segnarvi Encounter tra i film da vedere; se invece volete saperne di più, ecco la nostra recensione di quello che a nostro avviso è un vero capolavoro.

Di cosa parla Encounter

Il film inizia subito con immagini molto disturbanti: insetti che mangiano altri insetti e insetti che pungono una persona sprigionando parassiti che entrano nel sangue.

Dopo questo bell'avvio, entriamo nella storia. Il protagonista è Malik Khan (interpretato da uno straordinario Riz Ahmed, che conferma il talento visto in Sound of Metal), un ex veterano dei marines che non vede i suoi figli da due anni perché impegnato in missioni segrete.

Malik è seriamente preoccupato dagli insetti: si spruzza un repellente sul corpo come fosse deodorante, e schiaccia una mosca sul muro mentre in tv scorrono le immagini dell'ennesima rivolta scoppiata in qualche strada degli Stati Uniti.

Jay e Bobby, i figli di Malik, vivono con la madre e il suo nuovo compagno, finché una notte all'improvviso ricevono la visita del padre, che li veste alla bell'e meglio e li porta via con sé per una missione speciale: salvare se stessi e il mondo da un'invasione di alieni che entrano nel corpo delle persone appunto tramite punture di insetti.

Inizia così il loro viaggio on the road verso la base degli scienziati che stanno cercando una cura. Per ora ci fermiamo qui, ma vi invitiamo a guardare il trailer ufficiale di Encounter in lingua originale con sottotitoli in italiano.