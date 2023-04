Caso Giletti e Non è l'Arena, parla Enrico Mentana: "Domenica uno speciale, da noi non si nasconde nulla"

Dopo giorni in cui le ipotesi si sono susseguite, i pettegolezzi moltiplicati e un Tapiro d'oro assegnato a Giletti il 15 aprile è intervenuto sulla questione "Chiusura di Non è l'Arena e cacciata di Massimo Giletti" Urbano Cairo, l'editore di La7, senza però dare particolari chiarimenti. "Massimo Giletti - ha dichiarato Cairo all'agenzia Ansa - ha condotto in 6 anni 194 puntate dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere", parole che non lasciano spazio a un'ulteriore collaborazione nonostante Giletti sia ancora sotto contratto.

I tanto attesi chiarimenti potrebbero però finalmente giungere questa domenica: dopo giorni di osservazione, Enrico Mentana su Facebook ha annunciato uno speciale che sarà mandato in onda domenica all'orario in cui ci sarebbe dovuto essere Non è l'Arena.

Le parole di Enrico Mentana sul caso Giletti

"Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza - inizia così il post di Mentana -. So che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini".

"È nelle prerogative di un editore sospendere un programma - spiega il direttore del tg La7 -, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l'arena un segno diverso". "Massimo Giletti è ancora sotto contratto - si legge ancora -, e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi...". Una fine quasi enigmatica che lascia intendere come sarà la puntata in programma questa domenica.