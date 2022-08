Enrico Montesano nel cast di Ballando con le stelle: l'indiscrezione

Si scaldano i motori per la nuova nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza ad ottobre su Rai1. Il cast dello show è ancora in fase di costruzione e gli unici nomi confermati sinora sono quelli di Gabriel Garko e Iva Zanicchi. La padrona di casa Milly Carlucci, intanto, sta sondando il terreno per cercare tra le celebrità nostrane dei ballerini in erba.

Enrico Montesano nel cast?

Uno di questi potrebbe essere Enrico Montesano, che tornerebbe in Rai dopo qualche anno lontano dal piccolo schermo. A riportare l’indiscrezione è il sito TvBlog, che dà quasi per certa la presenza dell'attore nel cast di Ballando: “Enrico Montesano sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore romano, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via in diretta su Rai1 a partire da sabato 8 ottobre. Un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Milly Carlucci, in collaborazione con l’agente di Montesano, Settimio Colangelo”, si legge nel sito. Il suo ritorno in Rai arriverebbe a distanza di anni dalle sue ultime apparizioni: dalla partecipazione alla serata finale del Festival di Sanremo 2017, allora condotto da Carlo Conti, al ruolo di giudice di Tale e quale show ricoperto nel 2016/2017.

Le posizioni no-vax

Da quel momento in poi il noto attore ed intrattenitore ha preso le distanze dalla televisione, finendo nella bufera per le sue posizioni anti Green Pass e anti-vaccino durante la pandemia. In quel particolare momento fece un appello alla disobbedienza civile e tra le altre cose, chiese di non pagare il canone Rai: “Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti green pass. Disobbedire, sparire come consumatori! Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti!”, tuonò in quell’occasione. Montesano tornò poi a scagliarsi contro la Rai durante una diretta Facebook: “Avevamo un pubblico migliore, non era rovinato da trent’anni di me**a tracimata da queste tv private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle ca**te immonde. Ora tutti i leccac*li del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di me**a”, disse due anni fa. Sembrerebbe quindi che i rapporti tesi con la tv pubblica siano venuti meno e l’attore sarebbe dunque pronto ad iniziare questa nuova avventura nelle vesti di ballerino.