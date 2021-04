Enrico Papi rivela: "Ci sono cose mai raccontate: così mi costrinsero a lasciare la tv"

È stato uno dei volti storici di Italia 1 Enrico Papi, conduttore di alcuni dei programmi di maggior successo a cavallo tra fine anni '90 e gli inizi del 2000, come 'Sarabanda', 'Matricole' e l'esilarante 'La Pupa e il Secchione'. Ed oggi, dopo un periodo a TV8, sembra sul punto di fare ritorno in Mediaset con la conduzione di Scherzi a Parte. Intervistato in questi giorni, il conduttore non si sbilancia sull'indiscrezione ma ricorda gli anni bui, quelli in cui il lavoro è venuto meno.

"Così mi costrinsero a lasciare la tv"

Sì perché c'è stato un periodo, subito dopo il 2010, in cui gli impegni del presentatore sono stati più diradati di prima. Dopo la guida di 'Top One' su Italia Uno nel giugno 2013, Papi tornerà infatti solo nel giugno 2017 al timone di un'edizione speciale di 'Sarabanda', per poi passare subito dopo in Sky.

"Sono stato vittima di bullismo televisivo - dice oggi Papi, classe 1965, in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo - Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione “costretta” da altre persone".

Il supporto della famiglia

A sostenerlo in quel periodo è stata soprattutto la famiglia: la moglie Raffaella Schifino sposata nel 1998, in primis, e l'affetto dei figli Rebecca e Jacopo, nati nel 2000 e nel 2008. "Siccome per fortuna ho anche una vita privata - prosegue - quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia".

La rinascita con Tv8

Poi l’approdo a Tv8, "mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile". E sono arrivati i successi di Guess My Age, La notte dei record, Italia's Got Talent e Name That Tune. Non solo: i rumors raccontano appunto di un possibile ritorno sulla tv del Biscione con Scherzi a parte.

Anche il privato prosegue a gonfie vele: "Ho un’armonia familiare tale che il lockdown non ha creato problemi in famiglia. Purtroppo molte coppie non hanno retto alla connivenza forzata e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Per noi è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme. Con Raffaella abbiamo festeggiato i 23 anni di matrimonio. Mi ha fatto innamorare il suo essere “svalvolata” come me".