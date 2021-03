Speciale 'Che tempo che fa' in ricordo di Enrico Vaime

La morte di Enrico Vaime lascia un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo e in tutti quei colleghi, conduttori e artisti, per cui l'illustre autore è stato un vero e proprio maestro di radio e tv. Tra loro Fabio Fazio, che ieri sera, a poche ore dalla sua scomparsa, lo ha ricordato commosso: "Ho iniziato questo lavoro 38 anni fa. Dopo un mese sono stato messo a fare le imitazioni in una trasmissione radiofonica storica, Black Out. L'anima di questa trasmissione era Enrico Vaime, uno dei più grandi autori del varietà. E' una gigantesca perdita, ho trascorso anni con Enrico. Da una persona così si impara cosa si può dire e cosa non si può dire, battute strepitose e inventiva assoluta. Con Enrico ho fatto le più belle risate della mia vita: come mi ha insegnato a ridere lui, nessun altro".

Stasera sarà proprio Fazio a rendere omaggio a Vaime con uno speciale di 'Che tempo che fa', alle 20 su Rai Tre, dove verrà riproposta una sua intervista di qualche tempo che, ospite del programma. "Potremo apprezzare l'intelligenza, l'eleganza e lo stile di Enrico Vaime" scrive il conduttore su Twitter.

L'omaggio della Rai a Enrico Vaime

Non solo 'Che tempo che fa'. La Rai omaggia il grande autore con 'Incontro con Luigi Tenco' del 1966 e 'Hai visto mai?' del 1973, due pezzi firmati da Enrico Vaime in onda su Rai Storia martedì 30 marzo alle 12:45. Il programma 'Incontro con Luigi Tenco', trasmesso il 23 ottobre 1966, è una delle prime prove da autore televisivo di Vaime che aveva vinto il concorso in Rai nel 1960, uscendone qualche anno dopo per rientrare come firma d'eccellenza. Condotto da Margherita Guzzinati e registrato alla Rai di Milano, vede il cantautore genovese eseguire i brani della sua carriera in mezzo a un gruppo di ragazzi. Segue la riedizione dell'ottava puntata di 'Hai visto mai?', dell'8 maggio 1973, scritta da Vaime in coppia con Italo Terzoli e condotta da Lola Falana e Gino Bramieri, con il quale Vaime ha avuto collaborazioni anche teatrali e radiofoniche. Ospiti della puntata, Mina ed Elton John.