Er Patata, la verità del fratello: "Non è morto di overdose"

(Il fratello di Roberto Brunetti a Pomeriggio Cinque)

La tragica notizia della morte di Roberto Brunetti, conosciuto da tutti come Er Patata, è arrivata sabato 4 giugno. L'attore 55enne è stato trovato senza vita nella sua casa romana dopo l'allarme lanciato dalla sua compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui. A distanza di qualche giorno dalla sua scomparsa, Daniele Brunetti ha presenziato in collegamento a Pomeriggio Cinque per raccontare chi era davvero il fratello e, soprattutto, per fare chiarezza sulle cause della morte su cui sta indagando la Procura. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo, infatti, si sono seguite informazioni riguardanti il ritrovamento di sostanze stupefacenti nell'appartamento di Roberto, ma Daniele ha tenuto a smentire nettamente che la droga - con cui in passato aveva avuto dei problemi anche di natura legale - sia stata il motivo del decesso.

Morte Er Patata, il fratello: "Roberto è morto nel sonno di infarto"

"Roberto non era quello che è stato descritto, non era così dipendente dalla droga come vogliono farlo passare" ha affermato Daniele Brunetti nel dialogo con Barbara d'Urso: "Gli è venuto un infarto perché pesava 130 chili, era diabetico. Poi si era operato al ginocchio, aveva avuto il covid.... Sulla salute era superficiale, la trascurava. Se gli dicevo ‘vai a farti dei controlli’ lui si ombrava". Daniele Brunetti ha anche raccontato i momenti concitati del ritrovamento del corpo: "La scientifica ci ha spiegato di aver trovato dell'hashish. Ci hanno detto che in casa non c’erano tracce di cocaina e che Roberto è morto nel sonno. Gli è venuto un infarto perché era diabetico. Sulla salute aveva un atteggiamento superficiale, lamentava dei dolori al petto ma non voleva farsi controllare".

E ancora: "Per me è una sofferenza atroce. E' morto di infarto, non sono vere quelle cose infamanti sull'overdose", ha aggiunto ancora il fratello dell'attore. "Forse si faceva qualche spinello, ma la droga non era oggetto di culto, hanno esagerato". Daniele ha ricordato anche che Roberto era papà di una bambina di 9 anni e di quanto fosse stato innamorato di Monica Scattini, morta qualche anno fa: "Mi disse che aveva fatto una cavolata a lasciarla".