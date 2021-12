L'Era Glaciale 6, il trailer e le cose da sapere del nuovo film di animazione in arrivo su Disney+

A sei anni di distanza dal quinto capitolo (e senza considerare i vari cortometraggi spinoff) arriva L'Era Glaciale 6. Il nuovo film di animazione del franchise uscirà direttamente su Disney+, ecco quindi il trailer e tutte le informazioni su L'Era Glaciale: le Avventure di Buck (il titolo completo).

Quando esce L'Era Glaciale 6

Disney+ ha annunciato che L'Era Glaciale: le Avventure di Buck arriverà in Italia il 25 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming.

L'Era Glaciale 6, la trama

Questo nuovo film d'animazione avrà per protagonista Buck, una spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba di un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparso per la prima volta ne L'Era Glaciale 3 - L'Alba dei Dinosauri. Il teaser trailer mostra Buck, Crash & Eddiee e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

"L'Era Glaciale: le Avventure di Buck", il primo teaser trailer

Su YouTube Disney Italia ha pubblicato il trailer in italiano del nuovo film di animazione.