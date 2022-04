Gli eredi della Terra: trama e anticipazioni degli ultimi episodi

Domenica 1° maggio va in onda il capitolo finale de “Gli eredi della terra”, sequel della miniserie “La cattedrale sul mare”. Il protagonista Hugo (Yon González) deve fare i conti con Bernat e trovare Mercè, oltre a salvaguardare il suo amore per Caterina. Scopriamo qualcosa in più sugli ultimi episodi di questa fiction spagnola.

Gli eredi della Terra: le anticipazioni della puntata finale

Terza e ultima serata che Canale 5 dedica a “Gli eredi della terra”, produzione spagnola tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones. Nei due episodi in onda domenica 1° maggio si susseguono una gran quantità di confronti fra personaggi e colpi di scena che vanno a chiudere il cerchio del racconto. Caterina incoraggia Hugo, chiedendogli di non perdere la speranza e continuare a cercare Mercè. Mentre Regina versa in uno stato psichico critico, il rapporto fra Bernat e Hugo sembra sempre più compromesso. Intanto Guerao prega Hugo e Caterina di aiutarlo a salvare Arnau, che potrebbe essere avvelenato da Marta. Mercè riuscirà a vedere la sua madre biologica, Arsenda. Negli ultimi episodi la girandola di eventi è narrata con un ritmo spedito e i personaggi sono di volta in volta obbligati a compiere azioni che potrebbero decidere le loro sorti e quelle dei loro cari. Cosa ne sarà di Hugo Llor? E della sua storia d’amore con Caterina?

Gli eredi della Terra in TV (domenica 1° maggio)

Gli ultimi episodi de “Gli eredi della Terra” vanno in onda domenica 1° maggio a partire dalle 21:20 su Canale 5. Le puntate della miniserie sono visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.