L’Eredità - Viva La Rai stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, in via del tutto eccezionale, andrà in onda "L'Eredità - Viva La Rai": uno speciale del celebre game show nel quale il conduttore Flavio Insinna celebrerà e ripercorrerà la storia della Rai. Saranno moltissimi gli ospiti tra cantanti, attori e comici che si metteranno in gioco e che se vinceranno devolveranno la cifra in beneficenza.

L’Eredità - Viva La Rai: ospiti e anticipazioni

Quella tra gli il popolo italiano e la Rai è una lunga e quotidiana storia d'amore, dalla fondazione (1924) al lancio televisivo (1954) fino alla contemporanea alta definizione. Per celebrare l'azienda, Rai 1 propone una puntata speciale di uno dei classici moderni di casa Rai: "L'Eredità". Quella che va in onda questa sera è una puntata speciale del game show prodotto in collaborazione con Banijay Italia: un racconto che parte dal bianco e nero e giunge ai nostri giorni; e nel mezzo troviamo importanti programmi, personaggi indimenticati e la rivoluzione culturale e di costume dello spettacolo di casa nostra.

Flavio Insinna conduce una serata dove a mettersi in gioco sono dei concorrenti speciali: il cantautore Gigi D'Alessio, la conduttrice ed ex politica Nunzia Di Girolamo, l'attrice Claudio Gerini e le coppie formate dagli attori e comici Tullio Solenghi e Massimo Lopez e dagli attori Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon.

In più intervengono, nel corso della serata, i superospiti l'attore Luca Argentero e il cantante Al Bano, alle prese con l'iconica "scossa". Immancabile la Ghigliottina e tutte le regole che hanno fatto la fortuna del programma. Previste anche diverse sorprese ed è da sottolineare il fine nobile dello show: l'eventuale vincita in denaro sarà devoluta interamente in beneficenza.

Dove vedere L’Eredità - Viva La Rai in tv e in streaming in tv (29 aprile 2023)

Lo speciale dal titolo "L’Eredità - Viva La Rai" va in onda oggi, 29 aprile 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.