Eric Clapton - Life in 12 Bars: la storia intima tra vita pubblica e privata del chitarrista

Eric Clapton – Life in 12 Bars è il documentario che racconta la storia del chitarrista britannico come mai era stata raccontata. “Slowhand” si mette a nudo e ripercorre le tappe di una carriera ricca di successi e una vita piena di difficoltà.

Eric Clapton nasce nel 1945 a Ripley, in Inghilterra, e a nove anni scopre di essere figlio della sorella maggiore. Basterebbe questo incipit per suggerire che la sua vita non sarà certo priva di ostacoli. Da questa scoperta traumatica dell’infanzia all’amore per Pattie Boyd (moglie dell’amico George Harrison), dalla scomparsa di Jimi Hendrix alla dipendenza da eroina fino alla morte del figlio avuto con Lory Del Santo Conor, caduto dal 53esimo piano di un grattacielo a Manhattan. La vita privata di Clapton è un tragico contraltare della sua carriera costellata di successi, dalla mitica scena degli anni ’60 con i Cream alla collaborazione coi Beatles in “While my guitar gently weeps” e in “All thing must pass” di George Harrison, fino ad alcuni concerti iconici come il Concert for Bangladesh del 1971 o la toccante “Tears in Heaven” ai Grammy 1993.

Il docufilm di Lili Fini Zanuck – amica di Clapton – è una sorta di seduta psicanalitica in cui il chitarrista si racconta apertamente in una sorta di confessione, ponendosi sotto una nuova, intima, luce.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 30 marzo)

Eric Clapton – Life in 12 Bars va in onda in prima tv questa sera a partire dalle 21:15 su Sky Arte (canale 120).

