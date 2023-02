Eros, in versione nonno, accarezza il pancione di Aurora: "L'universo trova spazio dentro te"

Eros Ramazzotti non voleva che la figlia seguisse le sue orme nella musica, non tanto perchè non fosse portata ma perchè temeva che tutti fossero pronti ad attaccarla e che lei dovesse subire il paragone. A rivelarlo è stato lo stesso cantante, ospite speciale di Michelle Impossible, programma dell'ex moglie (e madre di sua figlia Aurora) Michelle Hunziker.

Vergogna di cantare

Paure che viveva la stessa Aurora anche se alimentate da altro: “Mi sono resa conto col tempo che pensavo di avere vergogna di cantare davanti agli altri - ha dichiarato la futura mamma - ma in realtà la cosa riguardava solo te”.

La dedica alla figlia

Superato questo scoglio, Aurora ed Eros Ramazzotti hanno portato sul palco di Michelle Impossible un medley di canzoni dei più celebri artisti italiani e sul finale, nonno Eros ha voluto dedicare un dolce messaggio alla figlia. Sulle note di Lucio Battisti, ha cercato lo sguardo della figlia, le ha accarezzato il pancione e le ha cantato: "L'universo trova spazio dentro te...". Un'immagine piena d'amore che ha fatto commuovere un'Italia intera.