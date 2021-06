'Estate in diretta' su Rai1, Roberta Capua e Gianluca Semprini conduttori: curiosità e anticipazioni sulla nuova edizione

Cambio di conduzione per il contenitore pomeridiano di Rai1: a partire dal 28 giugno la rete ammiraglia racconterà l’estate della rinascita con il suo tradizionale programma ‘Estate in diretta’, in onda dal lunedì al venerdì (prima parte dalle ore 15.45 alle 16.30, seconda parte dalle ore 16.45 alle 18.40), che andrà a sostituire Alberto Matano e il suo ‘La Vita in Diretta’ durante i mesi estivi.

La conduzione è affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini, coppia di grande esperienza alla guida di un rotocalco fatto di notizie, rubriche, interviste, collegamenti, ospiti e filmati, con un mix di informazione e intrattenimento.

Un grande salotto accoglierà idealmente i telespettatori e gli ospiti in studio mentre gli inviati del programma racconteranno gli avvenimenti dell’estate in tempo reale dai luoghi in cui si svolgono. Fatti di cronaca e approfondimenti, ma anche momenti di leggerezza e di spensierato divertimento saranno i temi quotidiani che non tralasceranno la ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e il racconto delle diverse realtà del territorio. Completeranno l’offerta pagine di servizio dedicate a consumi, cibo e salute.

Roberta Capua conduce 'Estate in Diretta'

A una settimana esatta dal debutto, Roberta Capua ha condiviso sui social l’entusiasmo per questa nuova esperienza televisiva, raccontata nel corso di un’intervista che ha raccontato anche la grande sintonia con il collega Gianluca Semprini. “Ho trovato una persona molto accogliente e sorridente e ci siamo subito intesi. Dal punto di vista professionale possiamo essere assolutamente complementari. Ci siamo sentiti subito affiatati e credo che anche sul campo sarà così”, ha spiegato a Radiocorriere Tv a cui ha anticipato anche i dettagli di un look che nella prima puntata sarà non a caso bianco: “Nella prima puntata mi devo vestire di bianco. E’ una piccola abitudine che ho da anni: indossare qualcosa di bianco è di buon auspicio”.

Garbo e gentilezza segneranno la sua conduzione rigorosamente in diretta e perciò molto emozionante, nonostante abbia alle spalle anni di esperienza: “Se non fosse così sarebbe terribile” ha ammesso la conduttrice, prontissima all’esordio.