Esterno notte, tutte le informazioni sulla serie tv: quando inizia, trama, cast, puntate

Dopo l’anteprima al Festival di Cannes e un’uscita nelle sale la serie evento “Esterno notte”, già celebrata dalla critica, arriva su Rai 1. Il denso racconto della prigionia di Aldo Moro adotta vari punti di vista, evidenziando la complessità della società italiana di quel periodo (1978). Scopriamo qualcosa in più sull’opera di Marco Bellocchio.

Quando inizia

Anche se non è ancora stata comunicata la data della messa in onda di Esterno notte, sappiamo che la serie andrà in onda nel corso del periodo autunnale.

Le puntate

Esterno notte viene trasmessa nel corso di tre serate, ognuna delle quali composta da due episodi. Al cinema è invece uscita una versione in due parti, ciascuna formata da tre episodi.

Trama e anticipazioni

Esterno notte racconta il sequestro di Aldo Moro adottando il punto di vista dei principali protagonisti della vicenda: dalle Brigate Rosse allo Stato, l’Italia del 1978 è in subbuglio. Scontri a fuoco, proteste violente in piazza e attentati. Il 16 marzo 1978 - giorno di presentazione al Parlamento per il governo guidato da Giulio Andreotti – l’automobile del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro viene fermata da un gruppo delle Brigate Rosse, che rapisce l’uomo. Dopo 55 giorni, il 9 maggio 1978, Aldo Moro viene ucciso e il suo cadavere viene poi lasciato in un'auto nel centro di Roma. Esterno notte racconta la vicenda in tutta la sua complessità. Marco Bellocchio aveva già raccontato questa terribile pagina di storia nel film “Buongiorno, notte”, del 2003.

Cast, personaggi, regista

Esterno notte sarà senza dubbio la serie più autoriale della stagione televisiva 2022-2023: non solo perché la messa in onda è stata preceduta da un’uscita nelle sale, ma soprattutto perché è stata realizzata da Marco Bellocchio, un grande maestro del nostro cinema. Molto prestigioso anche il cast, con Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro. Margherita Buy interpreta Eleonora Moro e Toni Servillo è Papa Paolo VI. Tra gli altri attori: Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Daniela Marra (Adriana Faranda), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Davide Mancini (Mario Moretti), Paolo Pierobon (Cesare Curioni), Fabrizio Contri (Giulio Andreotti), Pier Giorgio Bellocchio (Domenico Spinella), Gigio Alberti (Benigno Zaccagnini), Miguel Gotor (giudice).

Dove vedere Esterno notte

La miniserie Esterno notte andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand - sul portale RaiPlay.