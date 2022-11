Esterno notte, stasera la prima puntata della miniserie: anticipazioni, trama, cast

In onda oggi, 14 novembre, su Rai 1 la prima delle tre puntate di “Esterno notte”, miniserie evento diretta da Marco Bellocchio e interpretata da un cast che comprende Fabrizio Gifuni, Toni Servillo e Margherita Buy. Il racconto del rapimento Moro e di ciò che accadde nell’Italia del 1978 nei giorni precedenti al suo omicidio. Leggiamo le cose da sapere su questo importante progetto.

Esterno notte, anticipazioni del 14 novembre

La miniserie televisiva “Esterno notte” è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes 2022. Un debutto che la dice lunga sulla valenza artistica di un progetto importante e straordinario.

In prima battuta il nome del regista: Marco Bellocchio che, partendo dalla dirompente opera d’esordio (il capolavoro “I pugni in tasca”, 1965) si è imposto come uno dei maggiori cineasti italiani in assoluto. Nel 2003 il regista aveva diretto “Buongiorno, notte”, pellicola che raccontava il rapimento di Aldo Moro. A 19 anni di distanza “Esterno giorno” torna sullo stesso argomento allargando il raggio d’azione, raccontando il sequestro, la prigionia e l’omicidio del politico e giurista, ma guardando però anche a ciò che accadde al di là del covo delle Brigate Rosse. E dunque Moro, i brigatisti, ma anche l’Italia del 1978: la famiglia dello statista, i politici, la Chiesa, la mafia, gli infiltrati, i servizi segreti. Un affresco complesso e potente che vede un cast così composto nei ruoli principali: Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Margherita Buy (Eleonora), Toni Servillo (Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda).

“Esterno notte” è stato distribuito anche nelle sale cinematografiche italiane in due parti (ognuna contenente tre episodi): la prima a partire dallo scorso 18 maggio; la seconda il 9 giugno.

La versione televisiva prevede tre puntate (ciascuna di 2 episodi), in onda su Rai 1 il 14, il 15 e il 17 novembre 2022.

Dove vedere Esterno notte in tv e in streaming (14 novembre 2022)

La prima puntata di Esterno notte va in onda in prima tv su Rai 1 il 14 novembre a partire dalle 21.25. La miniserie è visibile anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.