Esterno notte, questa sera la seconda puntata della miniserie: le anticipazioni

Dopo il debutto di ieri sera, oggi, 15 novembre, Rai 1 trasmette la seconda delle tre puntate di “Esterno notte”, miniserie evento diretta da Marco Bellocchio (la terza va in onda giovedì 17 novembre). Dopo il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro (interpretato da Fabrizio Gifuni), la brigatista Adriana Faranda inizia ad avere qualche dubbio. Nel frattempo anche Papa Paolo VI comincia ad interessarsi alla vicenda.

Esterno notte, anticipazioni del 15 novembre

“Esterno notte” è l’importante miniserie televisiva attraverso la quale il grande regista Marco Bellocchio torna ad occuparsi del rapimento di Aldo Moro: nel 2003 aveva diretto “Buongiorno, notte”, celebrato film dove lo statista era interpretato da Roberto Herlitzka. Con “Esterno notte” è andato al di là di Moro e delle brigate rosse, espandendo il suo discorso sulla complessa Italia dell’epoca (1978) e introducendosi, in particolar modo, nelle stanze del potere (dalla politica alla Chiesa, dalla mafia ai servizi segreti).

Rapito in Via Fani (Roma) il Presidente della Democrazia Cristiana e uccisi gli uomini della scorta, i brigatisti conducono Moro in un rifugio e lo ritroviamo, nella puntata in onda oggi 15 novembre, in una piccola stanza, nella quale trascorrerà il resto dei suoi giorni. Nel frattempo anche Papa Paolo VI, conoscente e amico della sua famiglia, segue a distanza la vicenda, mentre rinuncia - a causa del suo stato di salute - alla Via Crucis. L’attenzione è rivolta poi ad Adriana Faranda, con Bruno Seghetti e Raffaele Fiori componente della “colonna romana” delle BR. La donna inizierà ad essere sovrastata da dubbi, ma tornare sui propri passi sembra decisamente complicato.

Dove vedere Esterno notte in tv e in streaming (15 novembre 2022)

La seconda puntata di Esterno notte va in onda in prima visione tv su Rai 1 il 15 novembre a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.