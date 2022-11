Esterno notte: stasera la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 17 novembre, vanno in onda il quinto e il sesto episodio di “Esterno notte”, miniserie evento firmata da Marco Bellocchio e interpretata di un cast che vede tra i protagonisti Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. Questa sera vedremo un focus dedicato alla moglie di Aldo Moro, Eleonora, e un finale incentrato sugli ultimi giorni di vita del Presidente della DC.

Esterno notte, anticipazioni del 17 novembre

“Esterno notte” è il raro caso di miniserie televisiva distribuita nelle sale cinematografiche italiane. Diffusa in due parti da tre episodi ciascuna, la serie è arrivata sul grande schermo tra il 18 maggio e il 9 giugno 2022, dopo un’anteprima al Festival di Cannes.

In televisione il lavoro è stato invece trasmesso in tre blocchi (ciascuno formato da due episodi), in onda su Rai 1 il 14, il 15 e il 17 novembre 2022.

La puntata in onda oggi, 17 novembre, chiude dunque un lavoro straordinario e complesso, che analizza non semplicemente il rapimento Moro, ma tutto ciò che all’epoca circondò l’evento, destinato a segnare la storia del nostro ‘900. Ne esce un quadro sfaccettato e non facile, ma con il quale fare i conti, ieri come oggi.



Il settimo episodio è incentrato prevalentemente sulla figura di Eleonora Moro, moglie di Aldo. Il suo percorso prevede incontri con vari uomini - da Zaccagnini (segretario della DC) a Cossiga, da Papa Paolo VI al giornalista Guerzoni - ma rimane, per lei e i suoi figli, un dolore privato che la pubblica piazza non può lenire.

L’ottavo episodio, quello che chiude la serie, si svolge prevalentemente durante gli ultimi giorni di vita di Aldo Moro. Dopo 55 giorni di prigionia le Brigate Rosse decisero di ucciderlo. Fatto salire su una Renault 4 rossa lo fecero distendere nel portabagagli e, coperto, fu ucciso da dodici proiettili. L'auto fu ritrovata il 9 maggio in via Caetani (Roma).

Dove vedere Esterno notte in tv e in streaming (17 novembre 2022)

La terza puntata di Esterno notte va in onda in prima visione tv su Rai 1 giovedì 17 novembre a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre disponibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.