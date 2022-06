Eternal Love - L’eternità in un attimo, stasera in tv il film con Murat Yildirim e Fahriye Evcen

Martedì 7 giugno alle 21.20 Canale 5 propone Eternal Love - L’eternità in un attimo. Film turco ad alto tasso di romanticismo, racconta il travolgente amore fra Zeynep, ragazza semplice e dalle buone maniere, e Can, neurochirurgo di successo che dedica anima e corpo al proprio lavoro. Leggiamo le anticipazioni di questo lungometraggio.

Eternal Love - L’eternità in un attimo: le anticipazioni

Non è più una novità: da qualche anno parte del pubblico televisivo di casa nostra nutre un amore incondizionato nei confronti di alcuni prodotti provenienti dalla Turchia, da DayDreamer fino a Brave and Beautiful. Martedì 7 giugno la prima serata di Canale 5 offre la commedia sentimentale Eternal Love - L’eternità in un attimo (titolo originale: Sonsuz A?k), diretta da Ahmet Katiksiz. La storia è quella di Can (Murat Yildirim), un giovane neurochirurgo che ha dedicato tutti i suoi sforzi al proprio lavoro; il tutto sacrificando la sua vita sentimentale, avara di grandi emozioni. Un giorno Can si imbatte in Zeynep (Fahriye Evcen), una ragazza delle pulizie che, pur di umili origini, vive in pace con sè stessa. L'uomo propone così un accordo alla donna: lei deve accompagnarlo a una festa e lui, in cambio, è disposto a pagare i suoi debiti. Zeynep sa di non poter rifiutare. Inaspettatamente fra i due le cose vanno a gonfie vele e in breve tempo scoppia l’amore. La coppia dovrà fare però i conti con gli altrui pregiudizi - dovuti alle diverse estrazioni sociali dei due - e, soprattutto, ad una malattia che affligge Zeynep. Can la aiuterà in tutti i modi.

Dove vedere Eternal Love - L’eternità in un attimo (martedì 7 giugno)

Il film Eternal Love - L’eternità in un attimo viene trasmesso da Canale 5 martedì 7 giugno a partire dalle 21.20. La film è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.