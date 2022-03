Euro: la nostra storia, History Channel racconta le origini della moneta unica

Nuovo speciale per il ciclo History Now. "Euro: la nostra storia" è il documentario che racconta le origini e la nascita dell’euro, la moneta unica che ha trasformato l’Unione Europea e che quest’anno compie 20 anni. L’appuntamento con la prima tv assoluta è alle 21:00 su History Channel.

Euro, la moneta unica

In un’Europa ancora in fase di ripresa dopo due guerre mondiali e oltre 100 milioni di vittime, la Comunità economica europea inizia a gettare le basi di una nuova intesa tra gli stati del continente, con alla base l’unico motto del “Mai più”. Nel 1969 il piano Werner dà vita a un progetto di unione monetaria che prenderà vita nel gennaio 2022. A 20 anni dal suo debutto, l’euro rimane il figlio più tangibile dell’Unione Europea e della sua integrazione, seppure da sempre circondato da zone d’ombra e tensioni. Alla luce della situazione post-pandemia, la moneta unica si trova ora a uno snodo fondamentale e deve dimostrare di essere realmente solidarietà e unione tra i suoi 19 paesi, per ripartire tutti insieme il prezzo della crisi.

Euro: la nostra storia, lo speciale e i protagonisti

Diretto da Annalisa Piras, il documentario offre il quadro più completo mai realizzato del lungo e travagliato cammino dell’euro, dalla nascita ai successi fino alla crisi del 2012, il tutto attraverso aneddoti esclusivi, immagini d’archivio e soprattutto le voci dei protagonisti: i “padri fondatori” della moneta Wolfgang Schäuble, Romano Prodi, Theo Waigel, Jean-Claude Juncker, Jean-Claude Trichet e Giuliano Amato, oltre agli esperti Yanis Varoufakis e Nouriel Roubini.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 7 marzo)

Euro: la nsotra storia va in onda stasera in prima tv su History Channel (Sky canale 411) a partire dalle 21:00.