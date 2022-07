Europei di Calcio Femminile 2022: dove vederli in tv, partite dell'Italia, curiosità

Partito il 6 luglio, il Campionato europeo di calcio femminile 2022 vede le migliori nazionali del continente sfidarsi per l’ambito titolo. Oggi, 10 luglio, scende per la prima volta in campo l’Italia. Le nostre azzurre dovranno vedersela con la Francia, tra le favorite della manifestazione. Scopriamo come vedere in televisione le partite dell’Italia e non solo.

Europei di Calcio Femminile 2022: dove vederli

Giunti alla tredicesima edizione, gli Europei di Calcio Femminile si tengono in Inghilterra. I mondiali femminili del 2019 hanno visto il successo televisivo di uno sport ancorato nell’immaginario collettivo al solo versante maschile. La Rai offre dunque il bis e trasmette le partite degli Europei su Rai 1 (dove saranno visibili in diretta tutti gli incontri dell’Italia), Rai 2, Rai Sport e, in streaming, sulla piattaforma RaiPlay. Anche Sky ha acquistato i diritti dell’intera manifestazione, visibile sui canali Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

I quattro gironi sono così composti

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Portogallo, Svizzera

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Le partite dell’Italia e quelle ad eliminazione diretta

Trasmesse in diretta da Rai 1, le tre partite della fase a gironi dell’Italia sono:

10 luglio alle 21.00: Francia -Italia

14 luglio alle 18.00: Italia - Islanda

18 luglio alle 21.00: Italia – Belgio

I quarti di finale si tengono il 20, 21, 22 e 23 luglio: le quattro partite hanno inizio alle 21.00. Le semifinali sono previste per il 26 e il 27 luglio: calcio d’inizio alle 21.00. La finale si gioca a Wembley (Londra) il 31 luglio alle 21.00.

Italia: l'elenco delle convocate per l'Europeo

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia

Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina

Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton),

Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti

(Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina)

Curiosità