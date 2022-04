Eurovision 2022: meccanismo, anticipazioni, scaletta, Paesi, canzoni e tutto quello che c'è da sapere

Eurovision Song Contest 2022, si scaldano i motori per il festival musicale internazionale che quest'anno, dopo la gloriosa vittoria dei Maneskin a Rotterdam a maggio 2021, si terrà in Italia. Torino è la città che si appresta ad ospitare l'evento dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico. Organizzata dall'EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico - con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite) - e con la conduzione internazionale dello show affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, questa edizione vedrà partecipare 40 Paesi: l'Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il brano "Brividi", che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Come funziona l'Eurovision 2022: il regolamento

I sistemi di voto utilizzati all'Eurovision sono cambiati nel corso degli anni. A partire dal 1975, il meccanismo prevede che gli elettori assegnino una serie di punti da 1 a 8, poi 10 e infine 12 alle canzoni di altri paesi, con il favorito che riceve gli ormai famosi punti douze. A partire dal 1997 è stato introdotto il televoto, così che il pubblico dei paesi ha l'opportunità di votare in massa per le canzoni preferite anche tramite SMS. Qualunque sia il metodo di voto utilizzato – giuria, telefono o SMS – i paesi non possono votare per le proprie canzoni.

Le semifinali e il gran finale

L'Eurovision 2022 si svolge martedì 10 e giovedì 12 maggio con le due semifinali. Sabato 14 maggio il gran finale con la proclamazione del cantante e del paese vincitore. Di seguito i Paesi che gareggiano nelle due semifinali, secondo il sorteggio che si è svolto il 25 gennaio 2022 in diretta da Torino. Si ricorda che la Russia è stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina.

Cantanti

Martedì 10 maggio, nella prima semifinale, si esibiranno, in ordine di uscita:

Albania con Ronela Hajati che canta “Sekret”

Lettonia con Citi Z?ni che cantano “Eat Your Salad”

Lituania con Monika Liu che canta “Sentimentai”

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano “Disko”

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano “Intention”

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob ?i Zdub & Fra?ii Advahov che cantano “Trenule?ul”

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimši? che canta “Guilty Pleasure”

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano “Give That Wolf a Banana”

Armenia con Rosa Linn che canta Snap

Cantanti nella seconda semifinale

Giovedì 12 maggio, nella seconda semifinale, si seibirano in ordine di uscita:

Finlandia con The Rasmus che cantano Jezebel

Israele con Michael Ben David che canta “I.M”

Serbia con Konstrakta che canta In Corpore Sano

Azerbaijan con Nadir Rüst?mli che canta Fade to black

Georgia con Circus Mircus che cantano Lock me in

Malta con Emma Muscat che canta “Out of Sight”

San Marino con Achille Lauro che canta “Stripper”

Australia con Sheldon Riley che canta Not the same

Cipro con Andromache che canta Ela

Irlanda con Brooke Scullion che canta “That’s Rich”

Macedonia del Nord con Andrea che canta “Circles”

Estonia con Stefan che canta “Hope”

Romania con WRS che canta Llamame

Polonia con Krystian Ochman che canta “River”

Montenegro con Vladana che canta Breathe

Belgio con Jérémie Makiese che canta Miss you

Svezia con Cornelia Jakobs che canta Hold Me Closer

Repubblica Ceca con We Are Domi che canta “Lights Off”

Cantanti nella Finale

Sabato 14 maggio, il gran finale con:

Italia con Mahmood e Blanco che cantano Brividi

Francia con Alvan & Ahez che cantano Fulenn

Germania con Malik Harris che canta Rockstars

Regno Unito con Sam Ryder che canta Space man

Spagna con Chanel che canta SloMo

I conduttori dell'Eurovision 2022

L'Eurovision Song Contest 2022 è condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Laura Pausini è l'artista discografica italiana più apprezzata al mondo. Solo nel 2021 ha vinto quattro Latin Grammy, un Grammy Award, un Golden Globe e ha ricevuto una storica nomination agli Oscar (per la prima canzone in assoluto cantata interamente in italiano ad essere nominata) prima di esibirsi in Io sì alla 93a edizione degli Academy Awards.

Alessandro Cattelan è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, conduttore e autore di programmi tv come E poi c'è Cattelan su Sky e Da Grande su Rai1. E Mika, il cantautore libanese-britannico che dal suo singolo di debutto Grace Kelly (2007), ha goduto di una carriera in ascesa che, dopo l'Eurovision, prosegue in tournée in tutto il Nord America.

Dove vedere e ascoltare l'Eurovision in diretta

Ogni serata dell'Eurovision 2022 va in onda in prima serata su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e con la partecipazione di Carolina Di Domenico. La diretta, inoltre, sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay. La regia è affidata a Duccio Forzano e Christian Biondani.

Gli ospiti dell'Eurovision 2022

Un'ulteriore presenza italiana sarà data da Diodato che ha annunciato la sua partecipazione come ospite alla prima semifinale del 10 maggio. Il cantante ha partecipato all'edizione 2020 della kermesse cantando dall’Arena di Verona deserta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia appena scoppiata che portò a non svolgere l'Eurovision come una gara.

Ospiti saranno anche Dardust, DJ Benny Benassi e la cantante Sophie and the giants, sempre nella prima semifinale del 10 maggio 2022, accompagnati dalla direttrice d’orchestra Sylvia Catasta.