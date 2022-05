Eurovision 2022, la finale: scaletta, ospiti, ordine di uscita cantanti e come votare

Stasera la finale dell'Eurovision 2022 in diretta dal Pala Olimpico di Torino. Ai tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan spetterà il compito di proclamare il vincitore. Di seguito tutte le anticipazioni, dagli ospiti della serata all'ordine di uscita dei cantanti fino alle modalità con cui il pubblico potrà votare.

Ospiti

25 i Paesi in gara: i 10 finalisti della prima semifinale, i 10 finalisti della seconda semifinale ai quali si aggiungono i Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che hanno accesso diretto alla finale e si esibiscono per la prima volta. Ospiti della serata i Maneskin, vincitori lo scorso anno con Zitti e Buoni, con un omaggio a Elvis Presley e Gigliola Cinquetti che trionfò nel 1964 con Non ho l'età.

Arrivano i Maneskin

I Maneskin tornano laddove tutto è cominciato: saliranno sul palco per la finalissima dell’Eurovision 2022, dopo aver vinto la kermesse l’anno scorso grazie alla loro Zitti e buoni, inaugurando così una lunga serie di successi che li ha portati a collaborare con leggende del rock, come Iggy Pop e i Rolling Stones.

Cosa canteranno Mika e Laura Pausini

Mika e Laura Pausini avranno ciascuno a disposizione un loro spazio. Laura dovrebbe tra l'altro cantare la versione francese di Io Canto (Je Chante), in un Eurovision che non ha nessun brano in francese (la Francia ha presentato una canzone in bretone). Mika invece ha preparato un medley con i suoi successi e proporrà per la prima volta anche il suo nuovo singolo Yo Yo.

La scaletta dei cantanti: quanto canta l'Italia

A dare il via alla gara sarà stavolta la Repubblica Ceca (We Are Domi - Lights Off). Poi a seguire:

Romania: WRS - Llámame, Portogallo (MARO - Saudade, Saudade)

Finlandia (The Rasmus - Jezebel)

Svizzera Marius Bear - Boys Do Cry)

Francia (Alvan & Ahez - Fulenn)

Norvegia (Subwoolfer - Give That Wolf A Banana)

Armenia (Rosa Linn - Snap)

L'Italia con Mahmood e Blanco con Brividi

Spagna (Chanel - SloMo)

Olanda (S10 - De Diepte)

Ucraina (Kalush Orchestra - Stefania)

Germania (Malik Harris - Rockstars)

Lituania (Monika Liu - Sentimentai),

Azerbaijan (Nadir Rustamli - Fade To Black)

Belgio (Jérémie Makiese - Miss You)

Grecia (Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together)

Islanda (Systur - MeÐ Hækkandi Sól)

Moldavia (Zdob ?i Zdub & Advahov Brothers - Trenule?ul)

Svezia (Cornelia Jakobs - Hold Me Closer)

Australia (Sheldon Riley - Not The Same)

Regno Unito (Sam Ryder - SPACE MAN)

Polonia (Ochman - River)

Serbia (Konstrakta - In Corpore Sano)

Estonia (Stefan - Hope).

Come funziona la finale e come votare

Dopo l'esibizione di tutti i cantanti, ogni nazione assegna due sessioni di punteggi da 1 a 8, 10 e 12 punti, uno affidato agli spettatori tramite televoto, messaggistica e sito dell'Eurovision, l'altro a una giuria composta da cinque addetti ai lavori. Possono votare tutte le nazioni partecipanti (tranne che per il proprio artista). La finale va in onda in prima serata su Rai1, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) e sulla piattaforma TivùSat sul canale 110. La diretta sarà trasmessa anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

La classifica finale dipenderà per il 50% dal televoto e per il 50% dalle giurie nazionali. Una premessa necessaria per il televoto: come da regolamento, il pubblico non potrà votare i rappresentanti della propria Nazione. Sarà possibile esprimere 5 voti per ogni utenza e le votazioni saranno aperte dopo l’esibizione dell’ultima canzone. Per votare ci sono però tre modalità: