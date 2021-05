Eurovision 2022 in Italia: quale città ospiterà la prossima edizione?

L'edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest si terrà in Italia. La vittoria a Rotterdam dei Maneskin, con la loro 'Zitti e buoni', ha riportato nel nostro Paese la manifestazione canora internazionale, ma quale sarà al città italiana che ospiterà la kermesse?

Simona Martorelli, Head of Delegation dell’Italia all’Eurovision, ha spiegato che sarà aperto prossimamente un bando per ospitare l’edizione 2022 e tutte le città potranno avanzare la propria candidatura. In attesa della scelta ufficiale, già subito dopo la vittoria dei Maneskin diverse città si sono già fatta avanti proponendosi.

Dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2022 in Italia?

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo essersi congratulata via Twitter con i Maneskin, ha annunciato l’intenzione di candidare la città della Mole per la prossima edizione della competizione. In attesa del bando che verrà lanciato ufficialmente per trovare la prossima città dell’Eurovision, "iniziamo sin da oggi a lavorare sulla candidatura di Torino!", ha scritto Appendino. E Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd e candidato alle primarie del centrosinistra in vista delle prossime comunali, concorda: "L’anno prossimo Eurovision Song Contest in Italia! Perche non a Torino? Ci proviamo?". E ad avanzare la proposta domani in Consiglio comunale sarà anche la consigliera della Lega Francesca Parlacino.

L’ipotesi dell’Eurovision a Torino era già stata pensata l’anno dell’edizione a cui partecipò Francesco Gabbani, dato per favorito. "Prima di andare a Kiev, organizzammo un paio di riunione in caso di una sua vittoria. La migliore ipotesi fu Torino, Non se se possa essere la migliore ipotesi anche oggi", aveva ricordato il vicedirettore di Rai Uno, Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa prima dell’esibizione dei Mankesin alla finale dell’Eurovision.

A farsi avanti in queste prime ore sono state anche Bologna e Pesaro, insieme alla Toscana. "I Maneskin hanno vinto l'Eurovision Song Contest, è una grande vittoria per l'Italia! Da assessore alla cultura di Bologna candido la nostra città a ospitare la prossima edizione del festival, che dovrà essere organizzato dal nostro paese. Scriverò alla Rai, al Presidente Mattarella e ai Maneskin, perché siamo Bologna Città della Musica Unesco, perché siamo la storia della musica in Europa, perché abbiamo logistica e contenitori straordinari per eventi e concerti. Perché Bologna è nel cuore dell'Italia, raggiungibile da tutti. Eurovision noi ci siamo!", è l’annuncio di Matteo Lepore, assessore alla Cultura del Comune di Bologna e candidato sindaco alle primarie del centrosinistra.

Da Pesaro gli fa eco il sindaco Pd Matteo Ricci. "Il prossimo anno l'Eurovision sarà in Italia e ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e secondo noi una delle più belle. E, se servirà, metteremo a disposizione anche l'Auditorium Scavolini, quasi pronto ormai. Pesaro è una delle due Città Creative della Musica Unesco italiane. Chi meglio di noi per ospitare una delle più grandi manifestazioni musicali internazionali?".

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha lanciato una proposta simile: "Siccome l'anno prossimo toccherà all'Italia organizzare la manifestazione, non sarebbe bellissimo se potessimo ospitarla in Toscana? Abbiamo così tante location straordinarie che potrebbe davvero essere qualcosa di meraviglioso!".

La Rai guarda già al 2022

Per il momento ci sono i comunicati entusiasti della Rai. "Grinta, talento, determinazione. Congratulazioni ai Maneskin che hanno portato l'Italia in vetta all'Europa. Una serata straordinaria per la musica italiana, un momento di orgoglio per il Paese, un formidabile successo per la Rai, e un segno di apertura al pubblico giovanile e alla ripresa dopo la stagione del lockdown, con lo sguardo al 2022, quando saremo noi, sarà l'Italia, a ospitare e organizzare l’European Song Contest", ha commentato il presidente della Rai, Marcello Foa, che ha poi espresso il proprio ringraziamento a tutta l’azienda. "Questo meraviglioso risultato - conclude il Presidente Foa - premia il lavoro svolto anche quest’anno, contro ogni difficoltà, in occasione di un Festival di Sanremo che abbiamo fortemente voluto e che ha lanciato in un contesto internazionale un gruppo non convenzionale e dirompente".