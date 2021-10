Eurovision 2022, Mika conduttore?

Entrato Papa a Viale Mazzini, Alessandro Cattelan potrebbe uscirne cardinale. Secondo quanto riportato da Gabriele Corsi, non sarà il conduttore di Da Grande a condurre l'Eurovision 2022, in arrivo in Italia dopo oltre 30 anni, bensì Mika.

Lo scoop radio

“Salutiamo Mika che sta a X Factor e che sta per condurre l’Eurovision. Ops, mi è sfuggito. L’abbiamo detto!”, ha rivelato Corsi in onda su Radio Deejay, diventando presto virale sui social. L'hashtag #Eurovision2022 è così tornato a far furore su Twitter, con Mika che tornerebbe a condurre un programma in Rai dopo le felici esperienze passate su Rai 2 con Stasera casa Mika e Mika Love Paris.

Cattelan, dal canto suo, pagherebbe i deludenti ascolti ottenuti da Da Grande, su Rai1, con share assai inferiore alle attese e accese critiche. Mika, star internazionale che parla inglese, francese, spagnolo, italiano, dialetto libanese e conosce arabo e cinese, sarebbe il volto perfetto per rendere ancor più internazionale la kermesse, nel 2022 in Italia grazie al trionfo dei Maneskin nel 2021.

Al suo fianco potrebbero trovare spazio altri nomi, a partire proprio da Cattelan e senza dimenticare Milly Carlucci, che nei giorni scorsi si è candidamente proposta. La padrona di casa di Ballando con le Stelle parla inglese perfettamente e in passato ha condotto anche Giochi senza Frontiere.