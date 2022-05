Eurovision 2022, scaletta prima puntata: cantanti in ordine di uscita e ospiti

Eurovision 2022, tutto pronto per la prima puntata. Stasera, 10 maggio, in diretta dal PalaOlimpico di Torino su Rai1, parte l'appuntamento con il festival musicale internazionale condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico.

40 i Paesi in gara in questa edizione dove l'Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco che con il loro brano "Brividi" hanno trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Eurovision 2022, la scaletta della prima puntata: i cantanti in ordine di uscita

Oggi, martedì 10 maggio, va in onda su Rai1 in eurovisione la prima delle due semifinale. Di seguito i 17 cantanti che si esibiranno, in ordine di uscita:

Albania con Ronela Hajati che canta “Sekret”

Lettonia con Citi Z?ni che cantano “Eat Your Salad”

Lituania con Monika Liu che canta “Sentimentai”

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano “Disko”

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano “Intention”

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob ?i Zdub & Fra?ii Advahov che cantano “Trenule?ul”

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimši? che canta “Guilty Pleasure”

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano “Give That Wolf a Banana”

Armenia con Rosa Linn che canta Snap

Eurovision 2022, gli ospiti della prima puntata

Tanti gli ospiti attesi nel corso dell'evento. Stasera, nel primo appuntamento, si esibiranno Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants.

Diodato ha partecipato all'edizione 2020 della kermesse cantando dall’Arena di Verona deserta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia appena scoppiata che portò a non svolgere l'Eurovision come una gara.

Dardust, DJ Benny Benassi e la cantante Sophie and the giants saranno accompagnati dalla direttrice d’orchestra Sylvia Catasta. Dardust, in particolare, eseguirà il suo nuovo singolo "Horizon in your eyes".

Come funziona l'Eurovision 2022: il regolamento

I sistemi di voto utilizzati all'Eurovision sono cambiati nel corso degli anni. A partire dal 1975, il meccanismo prevede che gli elettori assegnino una serie di punti da 1 a 8, poi 10 e infine 12 alle canzoni di altri paesi, con il favorito che riceve gli ormai famosi punti douze. A partire dal 1997 è stato introdotto il televoto, così che il pubblico dei paesi ha l'opportunità di votare in massa per le canzoni preferite anche tramite SMS. Qualunque sia il metodo di voto utilizzato – giuria, telefono o SMS – i paesi non possono votare per le proprie canzoni.