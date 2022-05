Eurovision 2022, scaletta seconda serata: cantanti in ordine di uscita e ospiti

Eurovision 2022: stasera, giovedì 12 maggio, nuovo appuntamento con il festival musicale internazionale in diretta dal PalaOlimpico di Torino. La seconda semifinale condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, con il commento a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico, vedrà esibirsi i cantanti con altri 18 brani in gara. I migliori 10 accedono alla finale di sabato 14 maggio.

Eurovision 2022, scaletta seconda serata: cantanti in ordine di uscita

Di seguito la scaletta ufficiale della prima semifinale dell'Eurovision 2022, giovedì 12 maggio, con i cantanti in ordine di uscita.

Finlandia The Rasmus - Jezebel

Israele Michael Ben David - I.M

Serbia Konstrakta - In Corpore Sano

Azerbaijan Nadir Rustamli - Fade To Black

Georgia Circus Mircus - Lock Me In

Malta Emma Muscat - I Am What I Am

San Marino Achille Lauro - Stripper

Australia Sheldon Riley - Not The Same

Cipro Andromache - Ela

Irlanda Brooke - That's Rich

Macedonia del Nord Andrea - Circles

Estonia Stefan - Hope

Romania WRS - Llámame

Polonia Ochman - River

Montenegro Vladana - Breathe

Belgio Jérémie Makiese - Miss You

Svezia Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Repubblica Ceca We Are Domi - Lights Off

Dopo le performance dei cantanti in gara, durante le votazioni si esibiranno anche Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate di diritto per la finale.

19. Germania Malik Harris - Rockstars

20. Spagna Chanel - SloMo

21. Regno Unito Sam Ryder - Space Man

Eurovision 2022, scaletta seconda serata: gli ospiti

Gara ma non solo: stasera anche i conduttori Laura Pausini e Mika si esibiranno in un duetto per un momento di spettacolo che arricchirà la seconda serara dell'Eurovision 2022.

Ospite sarà il Volo, ma con un straordinario escamotage che permetterà la performance del trio nonostante l'assenza fisica di Gianluca Ginoble, risultato positivo al Covid. "Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e tenere in ogni caso la performance. Trasformiamo un problema in un’opportunità" ha anticipato ieri Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1. Il baritono abruzzese, che sta bene, ha partecipato alle prove tramite un collegamento virtuale, con la voce registrata e la sua immagine in realtà aumentata proiettata alle spalle dei tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto. E proprio in questa modalità Il Volo, che canterà "Grande amore", il brano con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 2015 e arrivarono terzi all'Eurovision Song Contest a Vienna, si esibirà in anche oggi, giovedì 12 maggio.