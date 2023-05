Eurovision 2023: ecco chi ha passato la prima semifinale e incontrerà Marco Mengoni sabato

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta su Rai 2 dalla Liverpool Arena, si è conclusa. Dei 15 Paesi in gara, 10 si sono qualificati per la finale di sabato 13 maggio, dove incontreranno i cosiddetti Big Five (Francia, Germania, UK, Spagna), tra cui anche l’Italia, in gara con Marco Mengoni e la sua Due vite, short version. A passare il turno sono stati molti dei nomi che già erano dati per favoriti, vediamo insieme con chi si dovrà scontrare il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

10 Paesi accedono alla finale: tra loro c’è la favorita Loreen

Su 15 Paesi in gara in questa prima semifinale dell’Eurovision 2023, in 10 si sono qualificati per accedere alla finale di sabato prossimo, che ricordiamo sarà trasmessa su Rai 1 in diretta dalla Liverpool Arena. Tanti nomi annunciati, ma anche qualche sorpresa:

Norvegia – Alessandra, Queen of Kings (canta in Inglese)

Serbia – Luke Black, Samo mi se spava (Inglese e serbo)

Portogallo – Mimicat, Ai Coraçao (Portoghese)

Croazia – Let 3, Mama š?! (Croato)

Svizzera – Remo Forrer, Watergun (Inglese)

Israele – Noa Kirel, Unicorn (Inglese ed ebraico)

Moldavia – Pasha Parfeni, Soarele ?i Luna (Rumeno)

Svezia – Loreen, Tattoo (Inglese)

Cechia – Vesna, My Sister’s Crown (Inglese, ceco, ucraino e bulgaro)

Finlandia – Käärijä, Cha cha cha (Finlandese)

Marco Mengoni presente ma in attesa della finale

Marco Mengoni, raggiunto nei camerini da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, si è detto emozionato di essere ancora una volta all’Eurovision dopo 10 anni dalla sua prima partecipazione. Il cantante di Due vite sarà sul palco della Liverpool Arena sabato 13 maggio, dato che è tra i Big Five (Francia, Germania, UK, Spagna, Italia) che accedono direttamente alla finale. Qui si scontrerà con i 10 artisti che si sono qualificati questa sera e con i restanti che si esibiranno giovedì e che ancora devono passare dal giudizio del televoto. Alla kermesse l’interprete azzurro porterà una versione ridotta del brano con cui ha trionfato a Sanremo, della durata di 3 minuti come richiede il regolamento della gara.