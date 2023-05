Eurovision 2023, la finale: la scaletta, gli ospiti e chi sono i finalisti

Questa sera, a partire dalle 20.35, va in onda su Rai 1 la finale dell'Eurovision 2023. In diretta dalla Liverpool Arena, la serata è condotta dal quartetto formato da Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julija Sanina e Graham Norton.

Leggiamo le anticipazioni dello show: i paesi in gara, i cantanti, la scaletta e le modalità con cui il pubblico può votare.

Anticipazioni della serata

La finalissima dell'Eurovision 2023 si svolge il 13 maggio 2023 dalle 20.40 e vede in gara 26 paesi, rappresentati da altrettanti cantanti o band. I conduttori dell'Eurovision 2023 sono la cantante Alesha Dixon, l'attrice Hannah Waddingham e la cantante ucraina Julija Sanina. A loro si aggiunge, solo per la serata finale, il conduttore televisivo irlandese Graham Norton. Ritroviamo i primi 10 qualifiIcati durante la prima semifinale; i primi 10 qualificati durante la seconda semifinale; i 5 finalisti di diritto, ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna; più l'Ucraina, nazione vincitrice della precedente edizione. Ricordiamo che pur avendo diritto di ospitare la manifestazione in virtù della vittoria ottenuta lo scorso anno, l'Ucraina non ha potuto organizzare ed essere palcoscenico dell'evento a causa dei noti eventi di carattere bellico. La scelta è dunque caduta su Liverpool, città che ha dato i natali ai Beatles, ovvero John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr.

Ospiti

L'ospite più atteso da noi italiani è certamente Mahmood, per due volte rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest: nel 2019, secondo classificato con il brano "Soldi", e nel 2002, sesto classificato con "Brividi", cantata insieme a Blanco. Gli altri ospiti della serata sono l'artista israeliana Netta, l'islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l'olandese Duncan Laurence e Sonia, nata proprio a Liverpool.

Scaletta e artisti in gara

Austria: Teya & Salena con "Who the Hell Is Edgar?"

Portogallo: Mimicat con "Ai coração"

Svizzera: Remo Forrer con "Watergun"

Polonia: Blanka con "Solo"

Serbia: Luke Black con "Samo mi se spava"

Francia: La Zarra con "Évidemment"

Cipro: Andrew Lambrou con "Break a Broken Heart"

Spagna: Blanca Paloma con "Eaea"

Svezia: Loreen con "Tattoo"

Albania: Albina & Familja Kelmendi con "Duje"

Italia: Marco Mengoni con "Due vite"

Estonia: Alika con "Bridges"

Finlandia: Käärijä con "Cha cha cha"

Repubblica Ceca: Vesna con "My Sister's Crown"

Australia: Voyager con "Promise"

Belgio: Gustaph con "Because of You"

Armenia: Brunette con "Future Lover"

Moldavia: Pasha Parfeni con "Soarele ?i Luna"

Ucraina: Tvorchi con "Heart of Steel"

Norvegia: Alessandra con "Queen of Kings"



Come funziona la finale e come votare

Dopo alcune irregolarità di voto riguardanti l’edizione dello scorso anno, l'Eurovision Song Contest 2023 prevede alcune modifiche. Innanzitutto i Paesi che approdati alla finale sono stati scelti soltanto tramite il voto del pubblico. Da quest’anno, inoltre, anche gli spettatori dei Paesi non partecipanti all' Eurovision possono esprimere le loro preferenze, tramite il sito www.esc.vote. I voti ottenuti con questa modalità saranno poi sommati e convertiti in punti che si sommano al punteggio finale dei Paesi in gara.

Gli spettatori dei Paesi partecipanti possono votare via app, www.esc.vote e tramite televoto. Rimane intatta la regola di Eurovision Song Contest che non permette di votare per i propri rappresentanti ma solo per gli altri Paesi. Il pubblico italiano, quindi, sabato 13 non può televotare per Marco Mengoni.

In occasione della finale entrerà in gioco il voto delle giurie di tutti i 37 Paesi partecipanti ad Eurovision 2023. Durante la finale ogni giuria stilerà una classifica con i 10 brani più amati tra quelli in gara. Assegnerà 12 punti al brano in prima posizione, 10 a quello in seconda posizione, 8 a quello in terza e così via (da 7 a 1 punto). Il voto delle giurie peserà per il 50% sul voto finale, mentre l'altro 50% riguarda il televoto.

Per televotare da rete fissa si deve comporre il numero 894 222, aggiungendo il codice dell'artista preferito - indicato nel corso dello show - o in alternativa inviare un sms al 475 475 0, inserendo nel testo il numero del cantante scelto.