Eurovision 2023: Drag Queen e musica dance scuotono la Liverpool Arena

Alesha Dixon, Julia Sanina e Hannah Waddingham sono le tre artiste al timone della seconda semifinale della 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Questa sera, giovedì 11 maggio 2023, altre sedici nazioni sono salite sul palco della Liverpool Arena per giocarsi un posto nella finalissima di sabato a suon di musica. Chiuso il televoto in tempi record, poco più di un’ora per tutte le esibizioni, una cosa inusuale per il pubblico italiano abituato ai ritmi di Sanremo, è tempo di vedere le performance degli ospiti.

A moving performance by Maria Yaremchuk, Zlata Dziunka and OTOY - exploring the connection between generations of Ukrainian compositions from the past to the present. ?? #Eurovision pic.twitter.com/wpdQTN5bFi — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023

Un omaggio all’Ucraina in musica

La vincitrice della scorsa edizione dell’Eurovision, l’Ucraina, che nel 2022 aveva trionfato sul palco di Torino, è stata celebrata da una performance potente. Il Paese non ha potuto ospitare la kermesse per ovvi motivi dovuti alla guerra ancora in corso, ma la Liverpool Arena ha reso omaggio alla cultura di questa Nazione e del suo popolo: Maria Yaremchuk, Zlata Dziunka and OTOY hanno regalato al pubblico un viaggio nella musica attraverso generazioni passate e future della loro patria.

All’ESC 2023 si balla con le drag queen

È tempo di dance sul palco della Liverpool Arena. Tre artiste drag queen si sono esibite in un medley che ha fatto ballare tutto il pubblico presente, e anche quello a casa, in uno show colorato e pieno di ritmo. Un’esplosione di coreografie, luci e colori che ha chiuso con tantissima energia questa serata dedicata alla seconda semifinale dell’Eurovision.