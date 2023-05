Eurovision 2023: la Liverpool Arena in delirio per Rebecca Ferguson, Alyosha e Rita Ora

We are United By Music ?? #Eurovision pic.twitter.com/joUVIR6qdR — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

Corre velocissima questa prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, live della Liverpool Arena, location scelta al posto dell’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione della kermesse. Di certo, la gara va a un ritmo a cui gli spettatori italiani non sono abituati: 15 artisti in meno di due ore, per terminare in tre con i risultati delle votazioni, e quindi con i cantanti che accederanno alla finale di sabato 13 su Rai 1. Tante le canzoni, ma anche le esibizioni degli ospiti non sono state da meno. A scaldare il cuore del pubblico sono arrivate Rebecca Ferguson, di Liverpool, e Alyosha, cantante ucraina, in un duetto di Ordinary world dei Duran Duran, per poi passare il testimone al ritmo di Rita Ora.

Inghilterra e Ucraina unite sul palco

E non poteva che essere così, questa edizione dell’Eurovision Contest 2023: un lungo abbraccio tra Inghilterra e Ucraina, portato anche sul palco della Liverpool Arena da Rebecca Ferguson, artista anglosassone, e Alyosha, cantante ucraina. Le due artiste si sono unite in un duetto magnifico sulle note di Ordinary world dei Duran Duran, e come se non bastassero le loro voci, la scenografia che ha accompagnato la loro performance è stata intensa e molto rappresentativa di ciò che questa edizione della kermesse vuole rappresentare. Alle spalle delle due donne si alternavano, stilizzate le immagini di una storia d’amore, di guerra, di paura e di rinascita.

Il ritmo di Rita Ora fa ballare Liverpool

E poi arriva lei, Rita Ora, che con un medley dey suoi brani di successo, ha scosso tutta la Liverpool Arena. Superospite di questa prima semifinale, l’artista kosovaro-albanese ha proposto, tra le altre anche Praising you, sua versione personalissima versione di Praise you di Fatboy Slim, e con tanta grinta e sensualità, oltre a un corpo di ballo grintoso, ha fatto ballare tutto il pubblico presente e a casa.