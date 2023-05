Eurovision 2023, Marco Mengoni sfila con la bandiera LGBT: la performance è magica

È giunto il momento della finalissima che tutti stavamo aspettando, l’esibizione di Marco Mengoni sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023. Al cantante, ancora prima di entrare in scena, è stato assegnato il Composer Award, il riconoscimento per la Migliore composizione, il più importante della critica, dato dagli autori e compositori dei 26 brani arrivati in finale, e inaspettato, che ha reso il nostro rappresentante più felice che mai. Non solo, ha fatto il suo ingresso indossando una canotta vistosa e pantalone nero di pelle e tenendo con una mano la bandiera italiana e con l'altra quella LGBT. Vedendo il suo gesto, non è mancato il fragoroso applauso del pubblico per tale scelta.

L'esibizione di Mengoni

L'artista ha cantato il brano con il quale ha vinto la kermesse sanremese, “Due Vite”, durante l’ultima puntata dell’evento musicale che ha visto alla conduzione Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julija Sanina e Graham Norton e andato in onda su Rai 1 con il commento italiano di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Marco ha iniziato l'esibizione mostrandosi emozionato ma mettendoci tutta la grinta e la voce di cui è capace. L'atmosfera ha fatto il resto, ma gli acuti di Mengoni restano una delle cose più belle della sua performance. Sul palco, insomma, l'essenziale, il necessario per dimostrare di essersi meritato la finale. Non poteva mancare infine il commento di Mara Maionchi, entusiasta della figura che il cantante ha fatto fare all'Italia tutta: "Bellissimo. Ha cantato bene, ha raccontato questa storia. Quando canta dice tutte le parole in maniera chiara!". Insomma, per il momento la conduttrice non si è sbilanciata più di tanto, ma per l'Italia ci aspettavamo un commento più audace.

Ricordiamo che l’Italia fa parte dei "Big Five" insieme a Gran Bretagna, Germania, Spagna e Francia, ovvero le cinque nazioni fondatrici dell’Eurovision Song Contest e quindi in finale di diritto. Sul palco il cantante ha portato una versione ridotta della canzone in gara, perché le regole della manifestazione vogliono che ogni brano in competizione abbia una durata di 3 minuti al massimo, mentre quello originale durava 3 minuti e 45 secondi. Per questo Mengoni e gli autori hanno dovuto tagliare i secondi di troppo e apportare qualche modifica nell'arrangiamento, ma ciò non ha reso meno emozionante il brano.

Marco Mengoni

Il cantautore nasce a Ronciglione il 25 dicembre 1988. È il primo artista italiano a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards (nel 2010 e poi nel 2015) e a esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Nel 2014 viene eletto Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids' Choice Awards 2014 di Los Angeles. Raggiunge il successo nel 2009, anno in cui vince la terza edizione di X Factor che gli permette di firmare un contratto con Sony Music. Partecipa per ben tre volte al Festival di Sanremo: lo vince con “L’essenziale” nel 2013 - all’ESC si classifica settimo - e con “Due vite” nel 2023. Durante la sua carriera, Mengoni ottiene dieci Wind Music Awards, tre MTV Europe Music Awards e nove candidature al World Music Award.