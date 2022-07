L'Ucraina cede Eurovision 2023 al Regno Unito: la decisione ufficiale

Sarà il Regno Unito, secondo classificato all'edizione del 2022, e non l'Ucraina vincitrice, ad ospitare l'Eurovision 2023, festival europeo della canzone ed evento televisivo assai ambito. Lo ha annunciato Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson, dopo un accordo ad hoc raggiunto con le autorità di Kiev - che si sono rassegnate alla rinuncia sulla base della situazione di guerra - e con gli organizzatori. La trasmissione in tv sarà garantita dalla Bbc.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! ??????



?? Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 25, 2022

Il comunicato

L'Eurovision Song Contest è il più grande evento di musica dal vivo al mondo, organizzato ogni anno dal 1956 dalla European Broadcasting Union (EBU), che rappresenta i media di servizio pubblico in 56 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

"La European Broadcasting Union (EBU) e la BBC sono lieti di confermare che l'Eurovision Song Contest 2023 sarà ospitato nel Regno Unito per conto dell'emittente vincitrice di quest'anno, l'Ucraina UA:PBC", si legge sul sito che spiega come la decisione sia stata dettata da motivi di sicurezza. "Siamo eccezionalmente grati che la BBC abbia accettato di organizzare l'Eurovision Song Contest nel Regno Unito nel 2023", ha affermato Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest: "La BBC ha assunto incarichi di hosting per altri paesi vincitori in quattro precedenti occasioni. Continuando in questa tradizione di solidarietà, sappiamo che il Contest del prossimo anno metterà in mostra la creatività e l'abilità di una delle emittenti pubbliche più esperte d'Europa, assicurando che i vincitori di quest'anno, l'Ucraina, siano celebrati e rappresentati durante l'evento".

Mykola Chernotytskyi, capo del consiglio di amministrazione di UA:PBC, ha aggiunto: "L'Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina. Siamo grati ai nostri partner della BBC per averci mostrato solidarietà. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di aggiungere lo spirito ucraino a questo evento e unire ancora una volta l'intera Europa attorno ai nostri valori comuni di pace, sostegno, celebrazione della diversità e del talento".

"È motivo di grande rammarico che i nostri colleghi e amici in Ucraina non siano in grado di ospitare l'Eurovision Song Contest 2023" le parole del direttore generale della BBC Tim Davie: "Essere chiamati a ospitare il concorso musicale più grande e complesso del mondo è un grande privilegio. La BBC si impegna a rendere l'evento un vero riflesso della cultura ucraina, oltre a mostrare la diversità della musica e della creatività britanniche. La BBC ora inizierà il processo per trovare una città ospitante che collabori con noi per offrire uno degli eventi più emozionanti che verranno nel Regno Unito nel 2023".

Bbc ed Eurovision

La BBC ha organizzato l'Eurovision Song Contest più volte di qualsiasi altra emittente, ospitando a Londra nel 1960, 1963, 1968 e 1977, Edimburgo nel 1972, Brighton nel 1974, Harrogate nel 1982 e Birmingham nel 1998. La città ospitante del prossimo anno sarà scelta nei prossimi mesi a seguito di una procedura di offerta che sarà lanciata questa settimana. Le date dell'Eurovision Song Contest 2023 saranno annunciate a tempo debito. Anche il logo dell'evento 2023 sarà rivelato in seguito e rifletterà l'esclusivo allestimento del Contest del prossimo anno e la cooperazione tra il paese ospitante e i vincitori di quest'anno.