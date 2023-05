Eurovision 2023: la Svezia vince con "Tattoo" di Loreen, Marco Mengoni è quarto: classifica e voti

La finalissima dell'Eurovision 2023 si è svolta il 13 maggio 2023 a Liverpool e ha visto gareggiare i rappresentanti di ben 26 paesi nella serata condotta dalla cantante Alesha Dixon, l'attrice Hannah Waddingham, la cantante ucraina Julija Sanina e il conduttore televisivo irlandese Graham Norton. Non abbiamo solo assistito alle esibizioni delle Nazioni passate durante le due semifinali, ma anche a quelle dei “Big Five” - Italia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Francia - e dell’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione dell’Eurovision.

La vincitrice

Nel 2023, però, a vincere la kermesse musicale è stata Loreen con "Tattoo", rappresentante della Svezia. Una vittoria, la sua, che non ha sorpreso più di tanto perché la donna era già data come la prima favorita del pubblico. Il suo brano parla di un amore che le è entrato dentro e non è più andato via, anche se nelle parole del testo si intravede un barlume di speranza per la protagonista della storia. La cantante, la prima donna a vincere per ben due volte il concorso musicale più longevo del mondo, si è presentata sul palco con unghie simili ad artigli affilati, e mentre ballava sembrava come imprigionata in una scatola dalla quale non riusciva a uscire, intrappolata in questo amore che non le dà scampo.

I voti dei Paesi partecipanti e del televoto

Ucraina vota la Svezia

Italia vota Israele

Lettonia vota l'Estonia

Paesi Bassi vota la Svezia

Malta vota la Svezia

Moldavia vota la Svezia

Irlanda vota la Svezia

San Marino vota l'Italia

Azerbaijan vota Israele

Austria vota l'Italia ("Viva l'Australia", commenta Mara, corretta poi da Gabriele)

Francia vota Israele

Finlandia vota la Svezia

Belgio vota l'Austria

Germania vota la Svezia

Portogallo vota l'Australia

Croazia vota l'Italia

Estonia vota la Svezia

Armenia vota Israele

Polonia vota Israele

Romania vota l'Italia

Serbia vota la Slovenia

Cipro vota la Svezia

Norvegia vota la Finlandia

Svizzera vota la Repubblica Ceca

Australia vota il Belgio

Danimarca vota la Svezia

Spagna vota la Svezia

Israele vota la Svezia

Svezia vota la Finlandia

Georgia vota Belgio

Repubblica Ceca vota l'Ucraina

Slovenia vota l'Italia

Grecia vota il Belgio

Albania vota la Svezia

Lituania vota la Svezia

Regno Unito vota la Svezia

La classifica finale (con punteggio)

Questa la classifica finale: Svezia (583), Finlandia (526), Israele (362), Italia (350), Norvegia (268), Ucraina (243), Belgio (182), Estonia (168), Australia (151), Repubblica Ceca (129), Cipro (126), Lituania (126), Croazia (123), Armenia (122), Austria (120), Francia (104), Spagna (100), Moldavia (96), Polonia (93), Svizzera (92), Slovenia (78), Albania (76), Portogallo (59), Serbia (30), Regno Unito (24), e Germania (18).