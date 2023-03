Eurovision 2023: date, i conduttori e l'esibizione di Marco Mengoni

Dopo la vittoria dei Maneskin nell'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest l'interesse intorno al Concorso è molto alto anche in Italia. L'evento sarà trasmesso dalla Rai e seguirà in diretta sia le due semifinali che la finalissima. A rappresentare l'Italia, com'è già noto, sarà Marco Mengoni che sul palco porterà la sua Due Vite in una versione però rivisitata.

Quando andrà in onda e dove vedere l'Eurovision song contest 2023

Le date dell'Eurovision sono fissate per il 9, 11 e 13 maggio. Le semifinali saranno visibili dalle 21:00 su Rai2 ed saranno entrambe precedute da un'anteprima che partirà alle 20:15. La finalissima invece sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40. Tutte e tre le dirette saranno sottotitolate e audiodescritte per renderle interamente accessibili, il gran finale avrà un canale dedicato su RaiPlay per la lingua dei segni. Il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming per tutte le serate anche su RaiPlay. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.

Chi sono i conduttori dell'Eurovision

Cambio di conduttore quest'anno per l'edizione italiana dello show. Confermato Gabriele Corsi, ma al posto di Cristiano Malgioglio, che è uno dei giudici del serale di Amici di Maria De Filippi, ci sarà Mara Maionchi, discografica e personaggio televisivo. L'annuncio è stato dato durante Stasera c'è Cattelan, il late show dell'ex presentatore di X-Factor.

In merito alla sua prima partecipazione all'Eurovision Maionchi ha spiegato di essere emozionata e che al momento non ha ancora studiato per l'evento poiché è impegnata con Italia's Got Talent: "Se mi preparerò l'Eurovision Song Contest? Non lo so, non conosco gli artisti, le canzoni, non so niente. Lavorerò però per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l'inglese. Però andare a Liverpool... Mi si apre il cuore, Liverpool è la patria dei Beatles, una luce nella notte", ha dichiarato a Alessandro Cattelan.

Sul palco a Liverpool ci saranno invece il conduttore britannico più popolare, Graham Norton (che dal 2009 commenta per il Regno Unito l'Esc), l'attrice, Hannah Waddingham, premiata agli Emmy Award per Ted Lasso; la popstar Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina.

Marco Mengoni all'Eurovision e la canzone modificata

Ovviamente non potrà mancare Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, con la sua Due vite però in versione riarrangiata e pensata proprio per lo show dove due anni fa vinsero i Maneskin. Le modifiche al brano sono state necessarie in quanto la canzone portata al Festival è lunga 3.45 minuti, ma all'Eurovision la lunghezza massima è di 3 minuti e per questo sono stati fatti dei tagli ad alcune strofe e ai ritornelli per riuscire a ridurla di 45 secondi.

Il testo modificato di Due vite di Marco Mengoni

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

e non conosco ancora bene il tuo deserto

forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento

dove a volte ti perdo

ma se voglio ti prendo

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota che sembra la nostra

Il caffè col limone contro l'hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale

E meno male

Se questa è l'ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l'universo

A gridare un po' di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota che sembra la nostra

Persi tra le persone, quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale

E meno male

Se questa è l'ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai, dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite, guarda che disordine

Se questa è l'ultima

(Canzone e poi la luna esploderà)

Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai

Che giri fanno due vite.