Eurovision, Malgioglio: “Se vince l’Italia sfilo in perizoma e reggiseno”

All’Eurovision dello scorso anno lo avevamo visto in boxer per la vittoria dei Maneskin, ma quest'anno Cristiano Malgioglio promette molto di più.

Per l’edizione del festival musicale ospitata in casa dall’Italia il cantautore punta in alto.

Qualora Mahmood e Blanco dovessero vincere Malgioglio ha già in mente uno show coi fiocchi: “Non sarà facile avere un bis già quest'anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se Mahmood e Blanco vincono sfilerò in reggiseno e perizoma”, dichiara il paroliere rievocando lo streap tease di Sabrina Ferilli in occasione della vittoria dello scudetto da parte della Roma.

Cristiano Malgioglio, attualmente commentatore d'eccezione dell'Eurovision Song Contest, insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, sta intrattenendo il pubblico con le sue battute senza filtri e da ultimo con le sue dichiarazioni sopra le righe.

Già lo scorso anno il cantautore si era messo in mutande insieme a Gabriele Corsi per la vittoria dei Maneskin in un castissimo spogliarello, e quest’anno rilancia alla grande. Malgioglio fa sul serio come ha rivelato a Trash Italiano. Il paroliere è stato contattato via whatsapp da Marco D’Annolfi che gli chiede conferma della sua intenzione di voler sfilare in déshabillé: “Zia Malgy, è vero che se vinciamo sfilerai in perizoma e reggiseno?”- Domanda divertito il fondatore di Trash Italiano.

“Si amore, ma in perizoma…Aspettati di tutto tesoro. Non ti preoccupare!”, Replica con fermezza Malgioglio.