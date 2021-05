Quando cantano i Maneskin all'Eurovision Song Contest e come votare

Quando si esibiscono i Maneskin all'Eurovision Song Contest? Dopo aver (già) infiammato il palco con le prove, adesso per la band vincitrice di Sanremo 2021 con il brano 'Zitti e buoni' è il momento di debuttare con la prima esibizione ufficiale sul palco della competizione canora più nota in Europa. Trentanove gli artisti in gara in totale, in rappresentanza di altrettante nazioni, pronti a sfidarsi all'Ahoy Arena di Rotterdam. Di seguito la scaletta delle serate.

La scaletta delle serate dell'Eurovision Song Contest: semifinale e finale

Due le semifinali dell'Eurovision Song Contest, che hanno funzionato come selezione per i cantanti in accesso alla finale. Sono andate in onda il 18 e il 20 maggio e trasmesse in diretta su Rai 4 e Rai Radio 2.

La finale andrà invece in onda sabato 22 maggio in diretta su Rai 1 dalle 20.30 (con inizio vero e proprio alle 21.00) con commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio) e in contemporanea su Rai Radio2. Ed è in occasione di questa serata che si esibiranno i Maneskin.

Quando si esibiscono i Maneskin a Sanremo: a che ora cantano?

I Maneskin saliranno sul palco in occasione della finale, prevista appunto per il 22 maggio ed andranno direttamente in gara senza sfidarsi con gli altri paesi nel corso delle semifinali. A differenza di altri 33 paesi, infatti, l'Italia rientra nei cosiddetti Big 5, ovvero le cinque nazioni che hanno per prime sostenuto economicamente l'Unione europea di radiodiffusione e che tuttora la supportano maggiormente: Italia, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Regno Unito. Nella finale i venti paesi selezionati nelle semifinali si sfideranno con i Big 5.

Per ovvie ragioni non è stata ancora diffusa la scaletta della serata finale e dunque non è ancora chiaro a che ora è prevista l'attesa performance dei Maneskin. Di certo c'è che la band porterà sul palco Zitti e buoni in una versione leggermente edulcorata come da regolamento.

I Maneskin vincono il premio per il miglior testo all’Eurovision Song Contest

Alla vigilia della finale, la band romana ha vinto il premio per il miglior testo all’Eurovision Song Contest, un riconoscimento assegnato dal portale olandese Eurostory, con una giuria di esperti insieme al voto dei lettori online.

Nella motivazione, la giuria ha scritto: "'Zitti e buoni' è una canzone insolente con immagini molto evocative. Le metafore nel testo sono ben scelte e ti parlano costantemente. Non è una canzone carina e quindi le immagini non sono gradevoli, ma volutamente inquietanti. ‘'Zitti e buoni' è un grido crudo degli outsider di questa falsa società".

Le anticipazioni dell'esibizione dei Maneskin nella serata finale

La direzione creativa dello staging dei Måneskin è dello studio milanese Giò Forma di Claudio Santucci, Cristiana Picco e Florian Boje, tra i più importanti esponenti del design di set e produzioni concertistiche e di eventi a livello internazionale. Insieme ai Måneskin, hanno immaginato una messa in scena in cui l’energia della band fosse al centro di tutto, con un gioco di luci, video e movimenti ad esaltare le peculiarità dei quattro componenti per esplodere poi sul finale con giochi pirotecnici ad amplificare la carica rock della performance.

Il look dei Måneskin sarà ancora una volta firmato Etro con outfit custom made studiati ad hoc per l’esibizione ad Eurovision, nati da un ormai consolidato dialogo e confronto tra la band con Veronica e Kean Etro.

L'esibizione nella semifinale del 18 maggio: il video da recuperare

Come votare all'Eurovision Song Contest

Il meccanismo di voto è formato per il 50% dal pubblico ottenuto tramite televoto e per il 50% da una giuria di esperti. Per farlo si può procedere nei seguenti modi: