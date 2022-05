Eurovision, polemica per l'omaggio a Raffaella Carrà (durato meno di un minuto)

Standing ovation ieri sera al Palaolimpico di Torino per l'omaggio a Raffaella Carrà sulle note di Fiesta, durante la prima puntata dell'Eurovision. Laura Pausini ha intonato una strofa della hit della grande artista scomparsa lo scorso luglio, Mika e Alessandro Cattelan si sono uniti al tributo ballando, mentre il pubblico in platea cantava e ballava. Il tutto per meno di 60 secondi.

Il tanto atteso omaggio alla Carrà, annunciato anche in conferenza stampa, è durato meno di un minuto. Prevedibile, considerando i ritmi serrati del Festival, ma ci si aspettava qualcosa in più proprio perché quest'anno la kermesse è tornata in Italia. E sui social è esplosa la polemica. "Imbarazzante", ha commentato più di qualcuno, per altri invece è stato un momento talmente breve da passare inosservato. E ancora: "Capisco i tempi stretti, la scaletta rigida, ma non puoi chiamarlo omaggio a Raffaella Carrà, dai". Non mancano i fan dell'indimenticabile Raffa, che ricordano come proprio lei ha sempre supportato l'Eurovision e avrebbe anche potuto condurlo: "Raffaella Carrà non può essere liquidata con un ritornello di pochi secondi. Lei,che tanto ha sponsorizzato l'Eurovision anche quando non era il fenomeno di massa che è diventato oggi, meritava un po' di rispetto in più! Tranquilla Raffa, per noi sei a Torino".

Comunque per me assurdo che l’Eurovision sia così rigido per quanto riguarda i tempi cioè non hanno manco omaggiato Raffaella Carrà come si deve sennò chissà che tragedia chiudere la serata 5 minuti dopo May 10, 2022