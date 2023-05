Eurovision 2023: ecco chi ce l'ha fatta ad arrivare in finale (delusione per San Marino)

Anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 è terminata, e la finalissima di sabato con Marco Mengoni è sempre più vicina. Questa sera sul palco della Liverpool Arena abbiamo visto scontrarsi altre 16 Nazioni, con i cantanti che le rappresentano. Al timone della kermesse tre grandi artiste: Julia Sanina, Alesha Dixon e Hannah Waddingham. Mentre la tele-cronaca italiana è affidata a Mara Maionchi e Gabriele Corsi: tanta la delusione della discografica, che questa sera tifafa per i Piqued Jacks, band in gara per San Marino.

Chi era in gara all’ESC

Ecco chi erano i cantanti che si sono esibiti nel corso di questa seconda semifinale dell’Eurovision 2023, e le Nazioni a cui appartengono, in ordine di uscita:

Danimarca: Reiley – Breaking my heart

Armenia: Brunette – Future lover

Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on)

Estonia: ALIKA – Bridges

Belgio: Gustaph – Because of you

Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart

Islanda: Diljá – Power

Grecia: Victor Vernicos – What they say

Polonia: BLANKA – Solo

Slovenia: Joker Out – Carpe diem

Georgia: Iru – Echo

San Marino: Piqued Jacks – Like an animal

Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Lituania: Monika Linkyte – Stay

Australia: Voyager – Promise

Quali Nazioni sono passate in finale (con la delusione di San Marino)

Ecco, invece, la lista dei Paesi (e dei cantanti) che si sono qualificati per la finale di sabato 13 maggio grazie al televoto: