Eurovision 2023 al via: l'abbraccio all'Ucraina e la prima esibizione dal 'sapore' italiano

A royal opening to this year's show! Her name is SHE and don't you forget it! ?? #Eurovision pic.twitter.com/sZqhkO2KOQ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

Parte alla grande questa prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, in onda su Rai 2 questa sera (9maggio). La kermesse prende il via con un filmato per presentare la città che ha il compito di ospitare la gara al posto dell’Ucraina, Paese che ha trionfato lo scorso anno a Torino: l’onore spetta a Liverpool che per l’occasione si veste letteralmente di giallo e blu per abbracciare la Nazione amica. Ed è sulle immagini dei posti più belli, di re Carlo III e della regina Camilla, e di due bambini che annunciano a tutti l’arrivo dell’Eurovision in città che lo show entra nel vivo.

La prima esibizione è di Julia Sanina, ed è tutta rock

Il palco della Liverpool Arena si accende con la prima performance nelle mani di Julia Sanina, cantante ucraina e conduttrice di questa edizione insieme a Alesha Dixon e Hannah Waddingham. L’interprete porta in scena un estratto della sua ????, fasciata da un lungo abito in latex, che Mara Maionchi, speaker per l’Italia insieme a Gabriele Corsi, commenta con un “Ah bella tutta vestita di plastica”.

Tre conduttrici donne

Julia Sanina, Alesha Dixon e Hannah Waddingham, sono le tre conduttrici di questa edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. La prima ha aperto la kermesse ed è stata finalista di Dancing with the Stars in Ucraina oltre che giudice di X-Factor nel suo Paese, mentre la seconda non ha bisogno di grandi presentazioni, e vanta una carriera musicale di enorme successo. Lo stesso vale anche per la terza donna sul palco, vincitrice di un Emmy per il suo ruolo in Ted Lasso, e interprete di numerosi musical.

La prima a esibirsi è Alessandra Mele per la Norvegia ma dal ‘sapore italiano’

Vestita solamente di un corpetto-armatura, mantello e corona, Alessandra Mele, ligure di origine ma all’Eurovision per la Norvegia è la prima dei 15 artisti in gara questa sera. Canta Queen of Kings, brano che, come lei stessa ha dichiarato, “Contiene un messaggio di amore verso se stessi”. E anche qui Mara Maionnchi non ha risparmiato il commento ironico: “Sembrava Loki, il fratello di Thor, per com’era vestita”.