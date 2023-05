Eurovision 2023: Mara Maionchi esulta per i Piquet Jacks (in gara per San Marino)

Seconda semifinale per questa edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest, in onda questa sera su Rai 2 e in diretta dalla Liverpool Arena. Come sempre ritmo molto sostenuto per dare modo a tutti e 16 i Paesi in gara, e ai loro rispettivi cantanti, di esibirsi in tempi ristretti (lo show dura in totale circa due ore e mezza). Conduttrici sul palco tre donne: Julia Sanina, Alesha Dixon e Hannah Waddingham. La cronaca italiana, invece, è affidata a Mara Maionchi e Gabriele Corsi. E mentre gli artisti si esibiscono uno dietro l’altro, ecco che arrivano i Piqued Jacks, in gara per San Marino.

Il rock dei Piqued Jacks all’Eurovision: Mara Maionchi estasiata

Toscanissimi e italianissimi, in gara per San Marino, sul palco di questa seconda semifinale dell'ESC, in onda su Rai 2, ecco salire i Piqued Jacks. La boy band porta un brano rock dal titolo Live an animal, e scatena il delirio di Mara Maionchi. La discografica ha esultato non appena è finita l’esibizione, uscendo dal torpore in cui era caduta con le prime performance, troppo tristi per i suoi gusti: “Bravi, bravi. Evviva”, ha gridato ai microfoni.

Chi sono i Piqued Jacks

Francesco “Littleladle” Bini al basso, Tommaso “Holyhargot” Olivieri alla batteria e Marco “Majic-o” Sgaramella alla chitarra e Andrea “E-King” Lazzeretti alla voce, alias i Piqued Jacks, sono nati nel 2006 a Buggiano, in provincia di Pistoia. Il primo di quattro album all'attivo risale al 2015, Climb Like Ivy Does, e arriva dopo tre Ep. Il gruppo si è esibito anche durante concerti di famose band come Interpol, Chevelle e The Boomtown Rats. Alla Liverpool Arena si scontrano, tra gli altri, con il collega e connazionale Marco Mengoni, tuttavia i pronostici non sono certo promettenti e danno alla band toscana solo l’8% di possibilità di qualificarsi per la finalissima.