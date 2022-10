Ballando, Fabio Canino in lacrime per l'esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

C'era grande attesa per l'esibizione della coppia Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. L'attesa è stata ripagata perché i due hanno regalato un bellissimo spettacolo sulle note di La Vita Splendida di Tiziano Ferro. Con la loro esibizione si sono aggiudicati il secondo posto dietro a Gabriel Garko.

Oltre alla bravura, ciò che ha colpito particolarmente, soprattutto Fabio Canino, è stato il loro coinvolgimento emotivo. Prima del balletto è stato mandato in onda Alex Di Giorgio prima del balletto è stato mandato un video in cui Alex Di Giorgio ha parlato del suo coming out: "Io ho la fortuna di avere una famiglia che mi sostiene e mi intristisco a sapere che purtroppo ci sono ancora famiglie che faticano ad accettare quando il proprio figlio ‘mamma sono gay’".

Dopo l'esibizione il primo a parlare è stato Fabio Canino che era molto commosso e emozionato e in merito a quanto aveva appena visto ha dichiarato: "Non voglio commuovermi di più, per me loro son come due fratelli più giovani e tante cose che io ho fatto nella vita, le ho fatte, perché anche senza saperlo, un giorno avrei visto questa cosa: due uomini che ballavano a Ballando. Però voglio vedere di più, ora capisco, però eravate side by side io voglio vedere la coppia ballare. Capisco l'emozione, l'imbarazzo, ma adesso ci siete, ci siamo, e vi voglio vedere ballare in coppia". Canino poi è stato ripreso dalle telecamere mentre si stava asciugando gli occhi dalle lacrime.

Anche Carolyn Smith ha commentato l'esibizione: "Siete stati bravi e ricordati che questa pista è libertà, il ballo è libertà di espressione, movimento e amore.