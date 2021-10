Fabio Canino: "Ddl Zan affossato da giochi di potere, è vergognoso"

Non ha peli sulla lingua Fabio Canino, tra i rari personaggi del mondo dello spettacolo che rispondono a tutte le domande. Anche alle più spinose, come quella che sabato scorso a Ballando con le stelle ha sollevato un polverone no vax formato piccolo schermo. "Mietta doveva dire sì o no invece di tentennare" davanti alla questione posta da Selvaggia Lucarelli - che ha chiesto alla cantante, risultata positiva al Covid, se fosse vaccinata o meno - sostiene il conduttore, dal 2007 nella giuria del talent di Raiuno. Un'altra posizione netta la prende nei confronti del Ddl Zan, "una legge giusta, utile e che non toglie niente a nessuno" come le adozioni gay, verso cui si dice favorevole, e tuona davanti alla decisione del Senato che l'ha di fatto affossato in modo "vergognoso". Vaccinato convinto, anti-Mussoliniano, ballerino neanche a parlarne. Unico punto debole l'amore sconfinato per Raffaella Carrà, a cui dedica "il più grande tributo che potessi fare". A vent'anni di distanza dal debutto, torna in scena al Teatro Sala Umberto di Roma - dal 26 ottobre al 26 novembre - Fiesta, spettacolo-cult campione di incassi dedicato alla regina della tv che quella volta gli fece una 'carrambata' indimenticabile.

La prima domanda sembra quasi d'obbligo in questi giorni. E' vaccinato?

"Sì, io sono vaccinato e lo dico".

Domanda che sabato sera ha fatto scoppiare una bomba a Ballando con le stelle. Ha ragione Selvaggia Lucarelli o Mietta, che minaccia querele per violazione della privacy?

"Credo che ci sia un misunderstanding alla base. La domanda di Selvaggia, che è una domanda, alla quale uno può rispondere o meno, ha creato tutto questo casino perché Mietta non ha risposto né sì né no. Ha tentennato, creando quel mistero. Uno o dice 'sono vaccinata', oppure 'non sono vaccinata ma non ti dico perché'. Oppure 'mi vaccinerò'. Ci sono tanti modi di rispondere, ma il fatto di non volerlo fare ovviamente sfrucuglia la fantasia di tutti".

Il Green pass prevede il vaccino o l'obbligo di tampone. Di fatto Mietta ha rispettato le regole...

"Certo. Anche perché Ballando, e la Rai in generale, sono assolutamente attenti a tutte le regole. Noi siamo tutti vaccinati e nonostante ciò veniamo comunque tamponati, lo facciamo anche per una questione di rispetto".

Vaccinarsi è buon senso dunque.

"Secondo me sì. A parte che, come abbiamo notato, il vaccino funziona. Siamo il Paese messo meglio attualmente in Europa, basta affacciarci dalla finestra e vedere cosa succede in Romania, in Austria, in Inghilterra".

Sembra che Mietta non sia l'unica non vaccinata del cast.

"Questa mi è nuova. Che io sappia siamo tutti vaccinati, o perlomeno noi della giuria sicuro. Questo te lo posso garantire. Sul cast non lo so, con i concorrenti non abbiamo un gran rapporto diretto, li vediamo il sabato sera e basta".

Sono passate due settimane e Morgan è ancora tranquillo e pacato, in più si sta rivelando un ottimo ballerino. E' la vera sorpresa di questa edizione?

"E' un po' presto per dirlo perché siamo alla seconda puntata, però secondo me le rivelazioni sono tante quest'anno. C'è Memo Remigi, che a più di ottant'anni si è aperto a una seconda vita: ci ha raccontato che per uscire dal dolore della perdita della moglie si è buttato a capofitto in un'avventura come questa. Lo trovo bellissimo come messaggio. Poi c'è la rivelazione Morgan, assolutamente, che davano tutti per uscente addirittura prima dei titoli di testa del programma. E poi c'è la rivelazione, secondo me generale, di un clima molto divertente e divertito. Molti dei concorrenti sono artisti e quindi sanno stare in scena, sanno vendere cara la pelle. Questo mi piace tanto".

Mariotto continua a stroncare Al Bano.

"Mariotto è quello che deve fare lo strano a tutti i costi pur di venir fuori. Non gli interessa di far venir fuori il concorrente. Va bene così, fa spettacolo".

In sedici edizioni Milly ha convinto chiunque a scendere in pista. Ci riuscirebbe anche con lei?

"Già mi ha convinto a fare il giudice, non volevo fare nemmeno quello. Per tre, quattro anni mi ha inseguito. Le dicevo che facevo programmi di seconda serata, quando facevo televisione, altrimenti preferivo fare teatro, scrivere, fare radio. Alla fine ho ceduto. Di ballare però non se ne parla".

Tra le novità di quest'anno c'è Alessandra Mussolini, in vesti inedite ma senza alcun dubbio degne di nota. Eppure lei sembra evitarla...

"Io già l'anno scorso ho dato con lei. E' più che sufficiente, stop. Come se non ci fosse".

Parlando sempre della Mussolini, a giugno abbiamo assistito alla sua inaspettata svolta arcobaleno. Si è detta favorevole al Ddl Zan, così come alle adozioni gay. Verità o strategia?

"Non lo so e non mi interessa. Non voglio darle luce".

Secondo lei ci sono politici di centrodestra che su questo tema si mordono la lingua?

"Ma certo. Chiunque viva in questo secolo, abbia letto più di un libro, abbia fatto un viaggio fuori dal raccordo anulare, è chiaro che capisce che questa è una legge giusta, utile e che non toglie niente a nessuno".

In Senato è stata praticamente affossata. Eppure sembrava la volta buona, o quantomeno lo speravano in molti.

"Sono molto arrabbiato che il Ddl Zan sia stato affossato da giochi di potere. A chi ha votato no non interessa niente delle persone a cui questo disegno di legge avrebbe semplificato la vita, ma non gli interessa mai niente di nessuno, solo della poltrona e del potere. Sono convinti di rappresentare una parte del Paese che è assolutamente minoritaria. Il Paese è molto più avanti e moderno di loro. Ma soprattutto questi senatori che hanno votato di no e sono lì anche grazie ai miei soldi, perché anche io li pago, lo hanno fatto con il voto segreto. Questo dimostra la loro vigliaccheria. Mi vergogno di queste persone".

Sulle adozioni gay qual è la sua posizione?

"Sono assolutamente a favore, come l'associazione degli psicologi che ha spiegato che i bambini adottati da coppie omogenitoriali non hanno nessun problema. La mia fortuna è che conosco famiglie omogenitoriali, con bambini e bambine cresciuti con una coppia di donne o di uomini, e vedo che sono come tutti gli altri. Quello che mi rassicura è che i rapporti di questi bambini con gli altri sono assolutamente sereni e normali".

Non è d'accordo quindi con chi sostiene sia troppo presto per fare una valutazione simile?

"No. Mi rendo conto che per una parte della popolazione e una parte dei politici è troppo presto, ma perché sono indietro loro. Non perché siamo avanti noi. Però un po' posso arrivare a capirlo. Per questo serve parlarne tanto, spiegare, fare degli esempi".

Di passi avanti però ne sono stati fatti.

"Assolutamente. Rispetto a trent'anni fa non è nemmeno paragonabile".

Forse non ha fatto in tempo a dire la sua sul Ddl Zan Raffaella Carrà, che si è sempre battuta per i diritti lgbt. La comunità gay ha perso la sua bandiera?

"No questo no. Raffaella era una persona molto intelligente. Non a caso, da donna single, ha adottato un sacco di bambini attraverso un'associazione e ne ha fatto anche un programma televisivo. Ma non era la bandiera della comunità, lei parlava per sè. Ha sempre rifiutato il ruolo di paladina di questo o di quell'altro e la comunità lgbt deve pensare a muoversi lei stessa come comunità. Gli appoggi esterni sono utili solo quando ci sono da fare campagne di comunicazione. Poi bisogna che ci muoviamo noi, perché se non ti aiuti te non ti aiuta nessuno".

Senza alcun dubbio però la tv ha perso la sua regina. C'è un'erede di Raffaella Carrà?

"Eredi non ce ne sono per il semplice motivo che la grandezza di Raffaella era proprio nel suo essere unica, originale, inimitabile. E' lei e fine. E' finito anche un periodo, la televisione è cambiata e secondo me è molto peggiorata. L'unica che si avvicina, per alcune caratteristiche, è Laura Pausini. Non balla ma ha altre qualità che la rendono simile a Raffaella".

Anche lei amatissima in America Latina.

"Esatto. Romagnola, simpatica, conduce, canta. Hanno diverse cose in comune lei e Raffaella".

A vent'anni dal debutto torna a Roma, Fiesta, spettacolo che ha scritto e in cui recita, dedicato alla Carrà. Sarà ancora più celebrativo?

"Quando abbiamo deciso di celebrare il ventennale, la scorsa primavera, avevamo addirittura pensato di fare una sorpresa a Raffaela, che era stata molto affettuosa con noi. Poi è successo quello che è successo e dopo un primo momento di sbigottimento, in cui ci siamo chiesti se farlo o meno, alla fine abbiamo realizzato che era il più grande tributo che potessimo fare. Poi lei lo spettacolo l'ha visto, non è una cosa nuova che facciamo per sfruttare in qualche modo l'occasione. Ogni volta che lo rimettiamo in scena lo cambiamo un po', lo aggiorniamo al momento storico, alla società, al costume. Questa volta lo abbiamo reso un vero tributo a Raffaella. Spieghiamo perché è così amata. C'è un momento in particolare, forse quello più delicato e commovente, in cui viene spiegato perché tutto questo amore".

Nel 2001 fece una 'carrambata' in teatro durante una delle repliche. Cosa ricorda di quel momento?

"Quando abbiamo iniziato a fare lo spettacolo il mio sogno era che lei venisse a vederlo. Ma sai, sono quei sogni che uno ha quando è molto giovane. Io ancora non la conoscevo. L'amavo da sempre ma non l'avevo mai incontrata. Però conoscevo gli autori di Carramba e chiesi a loro di portarle la locandina da parte della compagnia. Lei ce la rimandò indietro autografata e io pensavo finisse tutto lì. Invece poi ci fece una carrambata molto bella, non sapevamo niente, rendendo lo spettacolo un successo, tanto che ne parliamo ancora oggi. Mi ricordo proprio il momento preciso in cui sentii dalla sua voce, mentre recitavo in scena: 'Fabio Canino? Carramba che sorpresa, sei in diretta su Raiuno'. Mi resi conto in quel momento che le cose stavano cambiando".

Talmente forti la sua sua stima e l'amore per Raffaela Carrà che ha scritto una sorta di enciclopedia su di lei. Raffabook, ristampato recentemente. C'è proprio tutto?

"C'è tutto quello che serve per conoscerla. Per i fan ci sono una serie di oggetti e memorabilia, copertine di dischi, curiosità. Ed è un modo per far capire a chi non la conosce che Raffaella era molto di più di quello che si è sempre visto in televisione. Poi dopo la sua morte hanno fatto vedere di tutto, ma prima si faceva vedere solo il tuca tuca con Sordi, un pezzetto di Carramba, lei invece ha fatto un sacco di cose e veramente in tutto il mondo. In questo libro si è parlato anche con i miti che l'hanno aiutata a diventare ciò che è stata, da Gianni Boncompagni al costumista Luca Sabatelli, addirittura i Vergottini che le fecero il caschetto biondo. C'è tutto il mondo che ha creato Raffaella Carrà".

Oggi cosa le direbbe?

"Le direi tante cose. Mi piacerebbe ringraziarla per quello che in qualche modo ha fatto. Le dicevo sempre che mi sarebbe piaciuto vedere un suo concerto nei grandi teatri d'Italia, con una grande orchestra, e lei mi rispondeva: 'Ma figurati se verrebbe mai qualcuno a vedermi'. Oggi le direi: 'Vedi Raffa cosa è successo quando sei andata via? Sei una di famiglia per tutti. Avresti riempito non i teatri, ma gli stadi'".