George Clooney da Fabio Fazio per 165mila euro? La risposta di Rai3

La puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ che ha avuto come ospite in collegamento George Clooney risale al 20 dicembre, ma solo nelle ultime ore è tornata al centro delle cronache mediatiche per le indiscrezioni riguardanti un cospicuo compenso che l’attore americano avrebbe percepito per la sua presenza in diretta su Rai Tre. Secondo i rumors, infatti, sarebbe stata di circa 165mila euro la cifra sborsata dalla Rai all’interprete del film ‘Midnight sky’ per parlare nel programma di Fabio Fazio del suo ultimo lavoro, in uscita su Netflix il 23 dicembre, dettaglio che ha sollevato interrogativi e polemiche da parte di chi ha chiesto chiarimenti.

“Secondo alcune indiscrezioni, la partecipazione domenica 20 dicembre di George Clooney alla trasmissione di Fazio, 'Che tempo che fa', sarebbe costata circa 165mila euro di soldi pubblici", hanno dichiarato in una nota i parlamentari della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Alessandro Morelli, Massimiliano Capitanio, Croin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi, che sul tema hanno presentato un quesito in commissione di Vigilanza Rai. "Se fosse confermato sarebbe gravissimo, tanto più perché l'intervista sarebbe servita all'attore per promuovere il suo ultimo film The Midnight Sky, uscito in Italia su una piattaforma digitale straniera, concorrente del servizio pubblico e di Rai Cinema. Insomma, oltre al danno, pure la beffa” .

“Chiediamo di sapere tutta la verità”, hanno continuato gli esponenti del Carroccio: “Inoltre, se a pagare per promuovere il film fosse stata la casa di produzione del film o la piattaforma dove verrà trasmesso, il programma dovrebbe fare altro e non essere uno spazio pubblicitario, per di più concorrenziale alla Rai stessa senza per giunta comunicarlo agli ascoltatori con la dovuta chiarezza. Ricordiamo, infine, che il pluralismo deve essere sempre garantito, anche e soprattutto a Che tempo che fa".

George Clooney pagato per l’ospitata a ‘Che Tempo Che fa’? La replica della Rai

La Rai ha replicato alla polemica con una nota che ha chiarito che non è stato elargito alcun compenso a George Clooney per partecipare a 'Che Tempo Che Fa'. "In riferimento all'indiscrezione su un eventuale compenso dato a George Clooney per la sua partecipazione a 'Che tempo che fa' domenica 20 dicembre, la direzione di Rai3 smentisce categoricamente la notizia: il lungo collegamento con la star hollywoodiana di domenica scorsa è stato realizzato a titolo completamente gratuito", la dichiarazione di Viale Mazzini a cui ha fatto seguito un altro quesito rivolto, stavolta, all’attore.

"La 'Direzione di Rai3' rende noto che il collegamento con George Clooney, ospite da Fabio Fazio, è stato a titolo gratuito. Ma lo sanno alla Direzione che promuoveva il suo film per un'altra piattaforma straniera concorrente? Quanto vale commercialmente su Rai3 uno spot di quella durata? Rivolgiamo quindi un appello alla star hollywoodiana: dica agli amici italiani se è stato retribuito per quel promozionale. Infine ci chiediamo, da quando le Direzioni delle reti Rai rispondono in forma anonima tramite comunicati? Aspettiamo una risposta ufficiale da Viale Mazzini", ha dichiarato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e componente Fdi in commissione Vigilanza Rai.