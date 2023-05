Quanto guadagnerà Fabio Fazio su Discovery

L'addio di Fabio Fazio alla Rai continua a far discutere. "Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività" ha commentato il conduttore durante la scorsa diretta di Che Tempo Che Fa, tra le ultime di un ciclo di stagioni televisive che termineranno il 30 maggio.

Come annunciato dalla nota ufficiale, Fazio passerà Discovery - sul Nove, precisamente - dalla prossima stagione. I guadagni che il conduttore avrebbe percepito in questi anni e quelli che potrebbe percepire con il nuovo contratto sono stati quantificati da Renato Franco sul Corriere della Sera: "Il passaggio dalla Rai al gruppo Discovery porterà al conduttore un contratto da 2,5 milioni di euro l'anno", si legge nell'articolo che precisa anche come in Rai in suoi guadagni fossero di 2,2 milioni. Considerando che il nuovo contratto tra Fazio e Discovery è quadriennale, il totale dei guadagni percepiti per tutta la sua durata sarebbe di 10 milioni di euro.

Dal Codacons a Saviano, i commenti sull'addio di Fazio

La fine del rapporto tra Fabio Fazio e la Rai ha suscitato una ridda di commenti. Tra i primi quello del vicepremier Matteo Salvini che ha digitato un tweet velenoso dopo l'ufficialità della notizia per esprimere il proprio favore alla notizia. Plauso anche da parte del Codacons ("Bene l'addio alla Rai, è costato 100 milioni agli italiani"). Critico, invece, Roberto Saviano che ha parlato di Fazio come "cacciato dalla Rai dalla destra xenofoba". Solidarietà al conduttore di Che Tempo Che Fa da parte di Fiorello che ha manifestato le sue perplessità sulla scelta con la consueta ironia nel corso del programma Viva Rai2!.